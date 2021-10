NAJSTARIJI ČOVEK NA VOŽDOVCU! Pavle ima 102 godine, a u čemu je tajna dugovečnosti? Sahranio je obe žene, RAKIJA mu je najbolji prijatelj!

Pavle Joksimović minulog vikenda napunio je 102 godine i zvanično je najstariji čovek na opštini Voždovac!

Nasmejani deka hoda pomoću štapa, druži se, smeje, šeta. Živi u Ripnju, gde ga svi znaju, a tu je i rođen. Za Kurir je govorio o receptu za dugovečnost, ali i o svom teškom životu, ratu, staračkim danima. Dogodovština je imao mnogo za 102 godine, a kako i ne bi.

Šetao tokom korone "jer ima više od sto godina"

Tokom prvog naleta pandemije koronavirusa, kada je na snazi bila zabrana kretanja za starije od 65 godina, Pavle je šetao. Mira nije imao, ali ga je zato jednom policija zaustavila. - Pitali su me gde se šetam, a ja sam rekao da to pravilo da zabrane kretanja važi samo za ove do sto godina, a ja imam više. Oni su se smejali i kolima me vratili kući - ispričao je Pavle Joksimović.