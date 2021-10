Grad Beograd je obezbedio 300 tableta srpskoj deci na Kosovu i Metohiji koja su slabijeg materijalnog stanja. Tableti su poslati i podeljeni najugroženijim mališanima, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić za NOVO JUTRO TV PINK.

On je podsetio da je 69.792 dece od trećeg do šestog razreda u Beogradu dobilo tablete, a 6.972 učitelja i nastavnika laptopove.

– Sa našim ljudima koji vode srpski narod na Kosovu i Metohiji dogovorili smo se da obezbedimo 300 dodatnih tableta našoj najugroženijoj deci. Ti tableti su stigli, podeljeni su deci i ovo je samo još jedan način kako Beograd nastavlja da pomaže naš narod – istakao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je najavio da će se i dalje pružati pomoć građanima Kosova i Metohije, podsećajući da je Grad pomogao da se izgradi park u Kosovskoj Mitrovici, te da je prošle godine završena i druga zgrada sa 42 stana za srpske porodice koje su proterane 2004. godine.

– Srpska deca na Kosovu i Metohiji treba da imaju sve što imaju deca u Beogradu, a kada vidite tu decu kako se raduju, onda posao kojim se bavite ima smisla. Presrećan sam zbog toga što smo obezbedili dodatnih trista tableta za ovu decu – rekao je Vesić.

Narednog meseca počinje gradnja metroa, predstoji i proširenje BG voza i tramvajskih linija

Metro će početi da se gradi narednog meseca, najavio je Vesić osvrćući se na brojne komentare u vezi sa ovim najvećim saobraćajnim projektom u Beogradu.

– Sa svih strana se napada ovaj projekat, od toga da uopšte ne treba da se gradi do toga da će svi da poginu u metrou. Svaka velika metropola u Evropi ima metro, a beogradski će raditi Francuzi i Kinezi. Prvi umeće u tome dokazuju što ne samo Pariz nego i drugi gradovi u Francuskoj imaju metro, a Kinezi su izgradili više od tri stotine kilometara metroa poslednjih godina u Kini. Zamera se i na linijama metroa, pa je čak ponuđena trasa metroa iz 1981. sa ulaznim podacima iz te godine. Tako je predloženo da stanice metroa budu na 350 metara, a ako je poznato da su kompozicije duge oko sto metara, to znači da čim bi krenule one bi zapravo morale da stanu. Napadi su pokušaj da se zaustavi izgradnja jer je to dokaz da neki pre nisu bili sposobni niti su znali, a podsetiću da se o metrou u Beogradu priča već 51 godinu – rekao je Vesić.

Metro počinje da se gradi u novembru i to je proces koji ne može da se zaustavi, poručio je Vesić, ukazujući da se isti scenario napada ponovio i za Beograd na vodi, Trg republike, fontanu na Slaviji, spomenik Stefanu Nemanji.

– Ipak, dobra vest za građane Beograda jeste da će se metro graditi i da će imati tri linije: od Makiša do Mirijeva, dužine 21 kilometar i isto toliko stanica, zatim od depoa na Bežaniji takođe do Mirijeva, dužine 19,2 kilometra sa 22 stanice, sa trasom prema železničkoj metro stanici u Zemunu, a planirana treća linija metroa, koja se sada neće graditi, biće na potezu Banjica – Blok 61, dužine 22,7 kilometra sa 23 stanice – istakao je Vesić.

Koliko je važan metro, jednako je važno i proširenje BG voza, dodao je Vesić.

– Danas imamo skoro 197 kilometara sa 104 polaska i to Batajnica–Ovča 30 kilometara, Resnik–Ovča 36 kilometara, Mladenovac–Ovča 62 kilometra i Lazarevac–Ovča 68 kilometara. Nažalost, prema Lazarevcu i Mladenovcu ima tri i šest polazaka dnevno. Planom je predviđeno da imamo četiri gradske linije BG voza i tri prigradske. Ukupna dužina biće 223 kilometra, sa 76 stanica i 500 polazaka dnevno – naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je precizirao da je prema Nacrtu plana generalne regulacije šinskih sistema predviđeno 42,6 kilometara novih tramvajskih mreža. Plan je da se produži mreža od Jurija Gagarina na Bežanijsku kosu, od Požeške prema Ceraku, kao i od Bogoslovije prema Adi Huji na levu obalu Dunava.

– Zato nam i trebaju novi tramvaji. Grad Beograd se sprema da raspiše tender, odnosno da u narednih deset godina kupi 120 novih tramvaja, čime ćemo potpuno zameniti kompletni tramvajski vozni park. Vrlo brzo ćemo raspisati i tender za kupovinu 80 trolejbusa, koje ćemo kupiti u narednih pet godina – rekao je Vesić.

