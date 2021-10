REŠENE SVE NEDOUMICE OKO PARKINGA U BEOGRADU: Evo koliko košta nošenje 'paukom', kada se stavlja 'kandža' i KOLIKE SU KAZNE

Sve što treba znati o parkiranju u Beogradu na jednom mestu.

Uobičajeno je čuti kako u Beogradu jednostavno nema mesta za parking, pogotovo u "špicu" saobraćaja i u uskom centru. Ljubičasta parking zona, produženo vreme u crvenoj, zelenoj i žutoj po nešto većim cenama su na snazi u Beogradu od 2019. godine, ali je to ipak samo deo informacija koje bi u vezi sa parkiranjem trebalo da zna svaki vozač u prestonici.

Koje zone postoje?

Postoje četiri osnovne i jedna dodatna parking zona: ljubičasta (A zona), crvena (zona 1), žuta (zona 2) i zelena (zona 3), koje su u centru grada, kao i tzv. plava zona koja obuhvata opšta parkirališta izvan zoniranog područja i nalazi se na Novom Beogradu i Zemunu.

Šta je parkiranje a šta zaustavljanje?

U novoj, ljubičastoj, automobil se može ostaviti maksimalno 30 minuta bez produžavanja. U crvenoj je 60 minuta (dodatnih 30 po većoj ceni), u žutoj dva sata (dodatni sat je skuplji), a u zelenoj 180 minuta (skuplji dodatni sat).

Po zakonu, zaustavljanje je svaki prekid kretanja na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo. Ne računa se prekid kretanja zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu.

Ako izađete iz automobila, računa se da ste ga parkirali, bez obzira na to koliko dugo provedete van njega. Ako izađete da kupite cigarete na kiosku, a auto ostavite na putu sa upaljena "sva četiri" – smatra se da ste auto parkirali. Ili ako ostanete u autu, ali stojite na putu duže od tri minuta – smatra se da ste auto parkirali.

Kako se plaća parking?

Najčešći i najjednostavniji način je putem SMS poruka. Ona treba da sadrži samo registarsku oznaku vozila (bez razmaka i specijalnih znakova, npr. BG789PP). Korisnik poruku šalje na broj odgovarajuće parking zone: 9114 za pola sata u A zoni, 9111 za sat vremena u crvenoj, 9112 za sat vremena u žutoj, 9113 za sat vremena u zelenoj, 9119 za plavu zonu.

Takođe moguće je plaćanje parking kartom koja se kupuje po trafikama, šalterima pošta ili u "Parking servisu", zatim kod kontrolora, ali i putem Start-stop aplikacije.

Kolike su kazne u zonama?

Ako ne platite parkiranje u zoniranim delovima, ili vam istekne vreme, biće vam naplaćena kazna, odnosno "dnevna parking karta". Iako je "Parking servis" bio doneo odluku o njenom poskupljenju, ista je povučena, te u svim zonama i dalje iznosi 1.870 dinara kao ranije. A ako se plati u roku od sedam dana dobije se popust od 50 odsto.

Gde su zvanične garaže?

"Parking servis" upravlja sa osam javnih garaža u kojima ima 2.800 parking mesta, ali i sa 15 parkirališta u užem i širem gradskom jezgru na kojima ima 4.250 parking mesta. Ona se plaćaju po započetom satu, a cene variraju od garaže do garaže. U najskupljim cena je 120 dinara po satu (Obilićev venac i Baba Višnjina).

Po gradu, međutim, postoje i manja privatna parkirališta, od kojih su mnoga i "divlja".

Kolike su kazne van zona?

Kazna za nepropisno parkiranje je 5.000 dinara (50.000 za pravna lica), ali se može umanjiti za 2.500 ako se plati u roku od osam dana. Za ove kazne nisu nadležni radnici "Parking servisa", već isključivo Komunalna i Saobraćajna poilicija.

Koliko košta vučenje "paukom"?

Ako vam "pauk" odnese auto budite spremni da dobro zavučete ruku u džep. Za automobile težine do 800 kilograma ceh je 6.000 dinara, za one od 801 do 1.330 kg - 8.830 dinara, za one od 1.331 do 1.900 kg - 13.245 dinara, a za teže do četiri tone skoro 20.000 dinara.

Postoje i dodatni troškovi: 500 do 700 dinara za svaki dan na parkingu, 750 dinara za prenos auta noću, kao i 100 dinara za svaki kilometar preko "uobičajenih 10 km".

Koliko "pauk" mora da čeka?

Po novoj verziji Zakona o saobraćaju, umesto tri minuta kako je bilo do pre samo nekoliko meseci, odnosno čak 15 minuta kako je bilo svojevremeno, "pauk" već posle jednog minuta od registrovanog nepropisnog parkiranja i napisanog obaveštenja, može početi sa uklanjanjem vozila. Uklanjanje vozila se prekida ako dođe vozač i pristane da pomeri auto, ali i da "snosi troškove svih već preduzetih radnji".

Automobili koji su bili nepropisno parkirani odvoze se na nekoliko lokacija: Staro sajmište, Ada Ciganlija, Dunavska bb, Mileve Marić Ajnštajn (pre svega ona sa stranim tablicama), Brodarska bb (napuštena i vozila iz saobraćajnih nezgoda).

Kome i kada se na auto stavlja "kandža"?

Automobil se blokira, odnosno stavlja mu se kandža, ako se ispune tri uslova: 1. da postoje dospela potraživanja po osnovu najmanje dva izdata naloga za plaćanje dnevne karte; 2. da nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila, preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije; 3. da nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja.