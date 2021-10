Vesić: Očekuje se da za četiri-pet dana bude oko 800 hiljada revakcinisanih, a to je 57,05 odsto građana

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da sa današnjim danom u Beogradu ima skoro 59,2 odsto vakcinisanog punoletnog stanovništva, što je oko 822 hiljade ljudi, a revakcinisano ih je oko 792 hiljade.

Očekuje se da za četiri-pet dana bude oko 800 hiljada revakcinisanih, a to je 57,05 odsto građana, istakao je Vesić.

"Trećom dozom vakcinisano je više od 245 hiljada ljudi, što je skoro 18 odsto. To znači da je Beograd ubedljivo najbolji region kada je reč o vakcinaciji. Da li je to dovoljno? Nije. Nama treba 75 odsto, možda i do osamdeset kako bismo bili zaštićeni, tako kažu lekari", rekao je Vesić.

Moramo da uradimo dodatne napore da se što veći broj ljudi vakciniše, poručio je Vesić.

"Ne znam šta ljudima još treba da shvate da u bolnicama ima više od 80 odsto ljudi koji su nevakcinisani. Oni koji su vakcinisani imaju lakše oblike, sa retkim izuzecima", istakao je Vesić za Tv Hepi.

Zamenik gradonačelnika osvrnuo se i na objave, čak na kampanje po društvenim mrežama koje i te kako mogu da budu opasne.

"Svako ima pravo da odlučuje o svom životu, ali da ubeđujete druge, to je stvarno nešto neverovatno", kazao je Vesić, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

