Vesić: Sve što se gradi u Beogradu pripada svim građanima

Metro je najznačajniji beogradski projekat u našoj modernoj istoriji, to je toliko važan i veliki projekat da izaziva različite reakcije i to je normalno, kaže zamenik gradonacelnika Goran Vesić ali poručuje onima koji danas kritikuju taj projekat "samo zato što ga rade Vučić, Vesić i Mali", da sve što je izgrađeno i što će biti izgrađeno u Beogradu pripada svim građankama i građanima, a ne vlasti i stranci.

"Zato ne napadajte projekat metroa nego razmišljajte o tome da postoje projekti koji su istorijski i koji su iznad politike. Predsednik Vučić, kao i Mali i ja krivi smo što gradimo metro, ali ne možemo da budemo krivi što naši prethodnici 51 godinu pre nas nisu gradili metro. A mogli su", izjavio je Vesić gostujući na TV Hepi.

On je podsetio da su za projekat izgradnje metroa angažovane velike i priznate svetske institucije i kompanije.

"Da bismo došli do linije metroa bilo je neophodno izvršiti brojanje saobraćaja, uraditi model javnog prevoza i master plan saobraćaja. Na tome su radili britanska kompanija WSP, Saobraćajni fakultet, francuska kompanija „Ežis” i desetine međunarodnih stručnjaka jer mi u Srbiji nemamo iskustva sa izgradnjom metroa. Nismo imali čak ni Zakon o metrou i gradskoj železnici. Na osnovu jasnih podataka došlo se do sadašnjih trasa metroa i do toga da počnemo da radimo metro", rekao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je istakao da je vrlo važno na osnovu kojih podataka se predlažu buduće trase metroa.

"Podaci na osnovu kojih su zasnovane sadašnje trase su najnoviji, zasnovani na informacijama u poslednjih nekoliko godina, što je veoma važno. Želimo da čujemo različita stručna mišljenja, zato i postoji javna rasprava, a neke primedbe su usvojene. Bilo je onih koji su davali primedbe iz najbolje namere, ali bilo je i onih koji su bili politički motivisani. Svejedno, Komisija za planove i Urbanistički zavod svaku su primedbu razmotrili i ono što su mogli su i prihvatili", kazao je Vesić.

Naveo je da je to bio slučaj sa devijacijom prve linije metroa prema Ceraku, da je prihvaćen predlog da se predvidi i ta devijacija, ali da ona neće biti građena sada, što ne znači da u nekim kasnijim godinama neko neće i to graditi, jer se metro uvek gradi i dograđuje.

"Bilo je tokom javne sednice planske komisije i tragikomičnih situacija. Da se recimo nude trase metroa na osnovu planova iz 1981. godine, kao da se Beograd nije promenio za 40 godina, zatim da se predlažu metro stanice na daljini od 350 metara, što bi značilo da čim krene kompozicija bi morala da stane, da nas opominju na samodoprinos, da stranka čiji je lider pre desetak godina rekonstruisao Bulevar kralja Aleksandra i zato se danas vode krivični postupci, sada traži da ukinemo tramvajske linije koje su tada rekonstruisali, uz platane koje su posekli, ali sve je to javni proces i demokratija", naveo je Vesić.

Metro će, dodao je, početi da se gradi u novembru bez obzira na hajku koju čine oni koji su mogli da izgrade metro, koji su obećavali ali ništa nisu uradili.

"Ne kažem da su svi oni koji daju primedbe politički motivisani jer među njima ima i ljudi koji imaju svoje stručne razloge, ali drugi stručnjaci su im pokazali da nisu u pravu. Međutim, ne mogu da ne primetim da postoji ista matrica napada na svaki gradski projekat. Beograd na vodi, fontana na Slaviji, Savski trg i spomenik Stefanu Nemanji ili Trg republike, šema napada je ista. Tajkunski mediji pokušavaju da dokažu da je to što se gradi bespotrebno, da je opasno po život, da se nikada neće izgraditi, da su stručnjaci, koje samo oni znaju, protiv toga", kazao je Vesić.

Kad je reč o Beogradu na vodi kazao je da više od osamdeset odsto građana podržava taj projekat, a da je isto i s drugim projektima koji su kritikovani.

"Da li se sećate kako je dnevni list Danas objavio najbizarnije pismo u istoriji novinarstva, u kojem se upozorava svih nekoliko hiljada njihovih čitalaca da će svako ko ima epilepsiju a prošeta se Trgom republike da umre. Sećate li se kako su pisali da će svi vozači da gledaju u fontanu na Slaviji pa će da se sudaraju. Sećate li se napisa da će da potonu svi koju kupe stanove u Beogradu na vodi", upitao je Vesić i primetio: "I potom se ućute i čekaju sledeći projekat".

Naveo je i da je pre neki dan "jedan kvazistručnjak pričao na jednoj tajkunskoj TV kako će svi koji se voze metroom da poginu, pa kako nama metro ne treba i mnoge druge gluposti".

"Kada metro počne da se gradi sve će to da se zaboravi i eto njih spremnih da čekaju sledeći naš projekat. Isti mediji, iste nevladine organizacije, iste političke stranke, isti kvazistručnjaci", kazao je Vesić.

On je naveo da će predsednici Putin i Vučić do kraja novembra potpisati memorandum o izgradnji BG voza u vrednosti 1,3 milijarde evra, te da to znači da će građani Lazarevca, Barajeva, Sopota i Mladenovca, koji su već povezani BG vozom, pošto će se raditi dupli koloseci, ići vozom na 10 do 12 minuta „u špicu”i 45 minuta „van špica”.

"Istovremeno, radimo novu prugu koja povezuje Surčin, nacionalni stadion, centar Surčina, Aerodrom Nikola Tesla i Obrenovac. Povezaćemo Beograd sa Pančevom. Građani ovih opština treba da znaju da oni koji su pokušali da spreče da se održi sednica Komisije za planove u stvari su želeli da spreče da prigradske opštine dobiju BG voz", rekao je Vesić.

On je istakao da je suština da je Planom generalne regulacije šinskih sistema predložen integrisani sistem saobraćaja.

"Neke primedbe imaju smisla, ali ne mogu u ovom trenutku da se ostvare, a mi ćemo ljudima koji stanuju u delovima grada gde nije planirana trasa metroa omogućiti na drugi način prevoz u okviru integrisanog sistema saobraćaja. Javna rasprava zato i postoji da se sve primedbe saslušaju, da se neke prihvate, a neke ne. Dobro jeda su sada i oni koji su do pre par meseci pričali da naša vlast nikada neće izgraditi metro sada shvatili da će metro početi da se gradi. Zato ćete čuti svašta, pa i to da nam ođednom metro ne treba kada ga Vučić gradi", rekao je Vesić.

Podsetio je da jedan broj kritičara krivotvori podatke o ceni metroa i da porede paušalno određenu cenu samo jedne linije na osnovu skice ili idejnog projekta i to lakog metroa koji je u stvari ubrzani tramvaj sa cenom dve, odnosno tri linije teškog metroa koje su određene na osnovu projekta koji su urađeni.

"To najbolje govori o stepenu njihovog neznanja i zluradosti", ocenio je Vesić i ponovio da metro nije politički već istorijski projekat za Beograd, te da je suština da "sve što se izgradi u Beogradu pripada svim građanima, a ne ovoj ili onoj vlasti i stranki".

"Mi to danas radimo, ali to je za dobro svih Beograđana. Postigli smo da počne da se gradi metro, a da je to lako počeli bi da grade oni pre nas, a ne da obećavaju isti godinama od 2008. do 2012. godine. Umesto da se svi koncentrišemo na to da Beograd dobije metro, neki ljudi pokušavaju da od toga naprave političko pitanje, ali to neće proći. "

