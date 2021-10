PRVI 3D MURALI ZA SLEPE I SLABOVIDE! Centar za obrazovanje i kulturu 'Božidarac' poziva sve zainteresovane da prisustvuju

Prvi 3 D murali za slepe i slabovide osobe u Srbiji biće predstavljeni u sredu 20. oktobra u 12 časova na Vračaru, a Centar za obrazovanje i kulturu Božidarac poziva sve zainteresovane da prisustvuju.

Poručuju da je ovo prva takva aktivnost u našoj zemlji i da se organizuje u susret Vikendu Street Art-a, koji je u subotu i nedelju, 22. i 24. oktobra.

Direktor Božidarca Vladimir Kljajić kaže je u subotu planirana tradicionalna “Radionica seniori crtaju grafite” u dvorištu Božidarca, a paralelno tokom vikenda biće organizovane vođene ture Vračarom.

- Veliko nam je zadovoljstvo da imamo priliku da učestvujemo kao partneri i zajedno omogućimo da u uličnoj umetnosti mogu da uživaju i slepe i slabovide osobe. Božidarac se trudi da, u skladu sa mogućnostima, bude maksimalno inkluzivna ustanova. Skoro smo podržali projekat „Make it able for disabled” koji je mapirao u Beogradu prepreke sa kojima se susreću osoba sa invaliditetom, a u cilju unapređenja politike pristupačnosti i izgradnje društva za sve. Posebno nam je drago što je na ovakav način umetnost društveno angažovana - kaže Kljajić.

Predstavljanje 3D modela se organizuje u okviru projekta udruženja Kruna iz Beograda "Umetnost u prolazu" koja za cilj ima da približi uličnu umetnost slepim i slabovidim osobama kroz postavljanje modela urađenih 3D tehnologijom. Slepe i slabovide osobe će kroz dodir moći da upoznaju umetnička dela koja se nalaze na ulicama Beograda. Prvi modeli će biti postavljeni u sredu na dve lokacije: kod pozorišta "Puž", a druga u Crvenom parku u Sinđelićevoj ulici.

Sve aktivnosti su besplatne, ali je obavezna prijava i potvrda, a registracija zainteresovanih može se obaviti preko sajta božidarac.rs.