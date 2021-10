GADOSTI GLEDALI GODINAMA! Jeza u strogom centru Beograda: Muškarac URINIRAO PO STANU, namerno izazvao 3 požara, a juče je POGINUO!

Centar Beograda, Sarajevska ulica, zgrada na broju 50, stan 8 spaljen je do temelja, a komšije su u strahu. Stanari su četiri godine gledali, prijavljivali slučaj i strepeli da se katastrofa ne proširi na ceo objekat!

Takav prizor zatekla je ekipa novinara u strogom centru grada, gde je treći put izbio požar u stanu zgrade, a kako saznaju od prve komšinice, ovaj poslednji put bio je fatalan. Stan je ceo izgoreo, prozore kao i ceo nameštaj progutala je vatra, a slučaj su prijavljivali već nekoliko puta.

"Kada mu je majka umrla, poslednje četiri godine stanar je pravio haos, nama su instalacije po stanovima oštećene, institucije su znale za problem, ali niko nije regaovao. Zahtev komunalnog inspektora je bio da se katanac stavi na vrata, što je vlasnica stana i uradila", rekla je komšinica M. J.

Upravnica zgrade Lana Milić rekla je da će stan ostati vlasnici i da je čovek bio tu dok je bio živ.

"Ugrozio je pola zgrade, bio je socijalni slučaj, pa nije mogao da ide na sud da se time bavi. Nakon smrti majke on je izlupao parket i tako je vršio fiziološke potebe po celom stanu. Jednom nedeljno je crevom ispirao sve i uništavao zgradu. Ja sam se borila, zvala komunalnu policiju, opštinu, ali se niko nije odazvao. Ako bi mu se komšije zamerile za ponašanje, on bi namerno urinirao, izazvao je tri požara, leti nije moglo da se živi od smrada. On ima brata, ali se vodi da živi u Sloveniji, ja sam ga jurila dve godine da se angažuje, posle požara je došao, ali je bila minimalna pomoć", rekla je Milićevićeva.

Trenutna situacija je da su u tom stanu popucale sve cevi, dok kako Espreso saznaje, stanar koji je živeo u teškim uslovima u njemu, nije više među nama.

Stradao je u požaru, ali u drugom objektu u Sarajevskoj 79, gde je juče eksplodirala plinska boca i on je nažalost poginuo.