PRODAT NAJSKUPLJI STAN U SRBIJI: Nalazi se u Beogradu na vodi, a kada čujete koliko je koštao kvadrat, ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI

Cene stanova skočile u svim većim gradovima.

Najskuplji stan, u poslednjem kvartalu - od juna do septembra, prodat je u prestoničkom kompleksu Beogradu na vodi po ceni od 9.245 evra. Cene stanova skočile u svim većim gradovima.

Prema poslednjem izveštaju sa tržišta nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, osim što je gledajući isti period nekoliko godina unazad, zabeležen rekord sklopljenih kupoprodajnih ugovora kao i potrošenog npovca, cene stanova su za poslednje dve godine skočile od šest do čak 29 odsto.

Najveće poskuljpenje je zabeleženeo u Beogradu, u novogradnju , gotovo za trećinu, dok je u starogradnji poksupljenje u odnosu na treći kvartala 2019. godine 19 odsto.

U Novom Sadu cene stanova su veće od 19 do 23 procenata. U NIšu je novogradnja poskupela ѕa petinu, a starogradnje ѕa čak 27 odsto. U Kragujevcu je ovog septembra stan u starogradnji bio skuplji za 14 odsto nego u isto vreme 2019. godine. Razlika u kvadratima novogradnje je šest procenata.

Prosečan kvadratat u Beogradu, prema poslednjim podacima iznosio je 1.545 evra za starogradnju i 2.080 za novogradnju. U Novom Sadu - od 1.366 do 1.421 evra, Nišu od 923 do 1.057, a Kragujevcu od 820 za starogradnju do 1.052 za novogradnju.