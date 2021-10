Vesić: Filmom „Gradonačelnik.” Beograd se odužuje Branku Pešiću

Ako bismo pitali građanke i građane Beograda „ko je bio najuspešniji gradonačelnik”, mislim da će najveći broj izabrati Branka Pešića. On je legendarni gradonačelnik Beograda i ukoliko je neko zaslužio da „dobije film”, onda bi to prvi svakako bio Pešić, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na konferenciji za novinare u Starom dvoru povodom sutrašnje premijere filma „Gradonačelnik”.

Događaju su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović i sekretar za kulturu Ivan Karl, dok su na konferenciji, osim Vesića, govorili novinarka Duška Jovanić, koja je napisala scenario, reditelj Vuk Dapčević i Nenad Ristić.

– Pre dve godine sam sa svojim prijateljima Duškom Jovanić i Vukom Dapčevićem došao na ideju da bude snimljen film o Branku Pešiću. Zahvalan sam im jer je ovaj film pre svega plod njihovog rada. Duška Jovanić i Vuk Dapčević su obavili stotine razgovora sa savremenicima Branka Pešića, kako bi iz svega toga napravili divnu priču o divnom čoveku. Mnogi misle da znaju sve o Branku Pešiću, a verujte da nije uopšte tako. Ovo je priča o jednom Beograđaninu, običnom čoveku koji je voleo svoj grad i za njega živeo 24 sata dnevno. Moj utisak je da će publika nakon odgledanog filma moći da zna kakav bi čovek trebalo da bude na čelu Beograda. To mora da bude sposoban čovek, „mangup”, neko ko razume život i u stanju je da se izbori za više novca namenjenog gradu na čijem je čelu. Takođe, gradonačelnik Beograda ne može da bude birokrata, već neko ko rešava svakodnevne probleme građana jer voditi Beograd znači praktično svaki minut biti na terenu. Moj utisak je da je upravo takav bio Branko Pešić – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, snimanjem filma na još jedan način smo sačuvali uspomenu na Branka Pešića.

– Ovo je možda bio i poslednji trenutak za tako nešto jer je tokom snimanja, nažalost, preminulo nekoliko ljudi koji su ga poznavali i učestvovali u filmu. Osim filma, Grad Beograd radi i na izradi spomenika Branku Pešiću. Spomenik će izraditi naš vajar Marko Kratohvil koji živi u Los Anđelesu. Izrada je u toku i mislim da će na proleće spomenik biti postavljen u Zemunu, jer je Branko bio Zemunac i to je pravo mesto za spomenik. Ima i drugih gradonačelnika koji su zaslužili da im se odužimo na ovaj način, ali je Branko svakako prvi. Srećan sam što sam bio u prilici da učestvujem u stvaranju ovog filma. Grad Beograd je finansirao snimanje ovog filma, ali bez obzira na to najveće zasluge idu Duški Jovanić i Vuku Dapčeviću. Da nije bilo njihovog višemesečnog rada, ne bismo imali ovakvo delo. Kada budemo odgledali film, razumećemo ko je bio Branko Pešić i zbog čega su ga svi voleli – dodao je Vesić.

Odgovarajući na pitanja novinara Vesić je istakao da je za njega lično Branko Pešić bio „strast”.

– To će, verujem, biti glavni utisak ovog filma jer će ljudi moći da vide sa kakvom strašću je on obavljao svoj posao i borio se za Beograd. Bio je spreman da se posvađa sa svakim, sa ljudima koji su bili na veoma važnim položajima, kako bi se izborio da njegov grad dobije više. Takođe, publika će moći da vidi s kakvim ponosom je radio svoj posao. Za njega funkcija gradonačelnika nije bila usputna ka daljem napredovanju u karijeri, već je za njega to bio ponos jer ne postoji veća čast za nekoga ko je Beograđanin nego da bude gradonačelnik. Posao gradonačelnika Beograda nije birokratija, već stalna borba i strast – poručio je Vesić.

Duška Jovanić je rekla da je rad na filmu trajao oko godinu dana i da je u pitanju prilično komplikovan posao, ali da publiku interesuje samo konačni proizvod.

– Branko Pešić je bio gradonačelnik mog detinjstva i mnogo puta sam posle njegovog mandata čula da ljudi prizivaju vreme u kojem je on vodio Beograd. On je bio vanserijski čovek koji je „spajao” osobine zemunskog mangupa i čoveka koji je „plivao uz Dunav” i u to vreme smeo, primera radi, Titu da kaže nešto što drugi ne bi smeli, ali naravno na njemu svojstven način – rekla je Duška Jovanić.

Reditelj Vuk Dapčević je rekao da bi za njega lično sutra trebalo da bude „praznik Branka Pešića”.

– On je bio strašno kompleksna ličnost, a obavljao je funkciju gradonačelnika devet godina i 14 dana. Njegov mandat je bio veoma turbulentan, od studentskih protesta do osnivanja „FEST-a”. i sigurno mu nije bilo lako. Duška i ja, zajedno sa montažerom Svetolikom Zajcom, a naravno uz sugestije Gorana Vesića, predstavljamo okosnicu ovog filma – poručio je Dapčević.