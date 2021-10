Premijerno prikazan dokumentarni film "Gradonačelnik." o Branku Pešiću

Branko Pešić je za vreme svog mandata realizovao mnogo infrastrukturnih projekata, ali je najvažnije da je Beograd učinio modernim gradom, jer je imao viziju i 24 sata se borio za svoj grad.

Ovim filmom čuvamo sećanje na njega i na neki način mu se odužujemo za sve što je učinio za Beograd, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić nakon večerašnje premijere filma "Gradonačelnik." u Kombank dvorani.

- Ovo je divna priča o čoveku koji je ostavio dubok trag u Beogradu. Film me je u nekoliko navrata rasplakao, ali i nasmejao. To govori koliko je Branko bio kompleksan čovek sa svim svojim vrlinama i manama. Njegov život nije bio nimalo lak i u suštini je bio posvećen Beogradu. Drago mi je što će filmska publika imati priliku da vidi film, koji će verovatno biti prikazan i na televiziji – rekao je Vesić.

Kako je naveo, ako bismo pitali građane, Branko Pešić je naš najpopularniji gradonačelnik. Beogradu je ostavio most "Gazela", Beograđanku, Mostarsku petlju, hotel "Jugoslavija", kao i 70.000 sagrađenih stanova. Za vreme njegovog mandata broj stanovnika u Beogradu porastao je sa 600.000 na 900.000. Takođe, u vreme dok je Branko Pešić bio gradonačelnik nastali su FEST, BITEF i BEMUS. Ovim filmom pokazujemo poštovanje prema njemu i prema našoj prošlosti – rekao je Vesić.

On je dodao da film pokazuje da ničiji život nije crno-beli već da svi imaju vrline, mane i slabosti.

- Život Branka Pešića pokazuje da gradonačelnik Beograda mora da bude sposoban, obrazovan, da zna da obezbedi što više sredstava za svoj grad, Ali da bude i "mangup" i da rešava probleme građana. On nije jedini gradonačelnik koji je uradio dobre stvari za naš grad, ali je svakako prvi koji je zaslužio da se o njemu snimi film. Branko Pešić će dobiti i spomenik, verovatno u februaru ili martu sledeće godine. Spomenik se trenutno izrađuje i biće postavljen u Zemunu – naglasio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je naveo da je mnogo njegovih savremenika davalo izjave u filmu, a neki od njih su nažalost u međuvremenu preminuli, tako da je ovo bio poslednji trenutak da se snimi film o njemu.

- Od njegovih kolega čujemo da je ponekad bilo teško raditi sa njim, ali teško je pratiti ljude koji su zahtevni. Ipak, najvažnije je da je bio uvek dostupan građanima. On je odudarao od klasičnog klišea rukovodilaca u socijalizmu i zato je ljudima bio prihvatljiv. Ipak, mislim da je najvažnije da je on bio ponosan na činjenicu da je gradonačelnika Beograda. Nije svoj položaj shvatao kao stepenik na daljem putu u karijeri, već je bio srećan što se nalazi na mestu prvog čoveka grada. Radio je svoj posao sa ljubavlju i to je publika mogla da vidi – naveo je Vesić.

Kako je rekao, Pešićevi savremenici kažu da je znao gotovo sve o ljudima koji rade u Skupštini grada, jer je sa svakim razgovarao o svemu što je bilo bitno za te ljude i to je odlika velikih ljudi, da razgovaraju sa svima. Bio je drugačiji, neposredan i nije otaljavao svoj posao. Svi ljudi koji su ga poznavali su se odazvali pozivu da učestvuju u snimanju filma.

Vesić je otkrio da je ideja o snimanju filma nastala pre dve godine, ali i naglasio da nije bilo lako snimiti film u vreme pandemije.

- Zbog toga je snimanje potrajalo malo duže, ali smo na kraju uspeli. Voleo bih da ovaj film gledaju i mlađi ljudi, da vide kakav je Beograd bio u to vreme i shvate da se ništa nije dogodilo preko noći već da u svemu u životu postoji kontinuitet. Film pokazuje da je Branko Pešić imao viziju i da je znao kako da se bori za Beograd. U filmu postoji scena kada Pešić odlazi kod Edvarda Kardelja, veoma moćnog predsednika savezne Vlade u to vreme. Kardelj mu nije dozvoljavao da most Gazela ima šest, već četiri trake, ali on na izlasku kaže svom šefu kabineta "imaće šest traka ne zvao se ja Branko Pešić" - rekao je Vesić.

Kako je naglasio, javnost je tada bila manje uključena u posao gradonačelnika, ali Pešić je imao dosta protivnika u Saveznoj vladi i partiji. Nisu svi poštovali njegov rad, ali on je uspeo da "izgura svoje" i naš grad je danas delom zbog njega ovakav kakav jeste.

- Krajem sedamdesetih godina nije bio u političkoj milosti. Ipak o njemu je danas snimljen film, a o onima koji su ga zabranjivali nikada neće biti snimljen. Mislim da je metro, koji je najavio početkom sedamdesetih, uz Prokop, ostao njegova neostvarena želja. Ipak, evo mi za manje od mesec dana počinjemo gradnju metroa. Zbog toga sam srećan i mislim da je to ubedljivo naš najvažniji projekat. Branko Pešić je Beograd učinio modernim gradom i to je ono što je najvažnije iz njegovog mandata – naglasio je Vesić.

On je dodao da bi voleo da se snimi i film o bivšem gradonačelniku Beograda Vladi Iliću jer ono što je Pešić bio u svoje vreme, pre Drugog svetskog rata bio je Vlada Ilić.

Film "Gradonačelnik." režirao je Vuk Dapčević po scenariju Duške Jovanić. Događaju su prisustvovali predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović, glavni gradski urbanista Marko Stojčić, članovi Gradskog veća, gradski sekretari, predstavnici opština i ustanova kulture Grada Beograda.