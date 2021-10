Vesić posetio Veliki Mokri Lug: Svaki deo Beograda treba da ima pravo na jednak razvoj! (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas u okviru akcije „Beograd pobeđuje” sa pokretnom kancelarijom naselje Veliki Mokri Lug gde je sa sugrađanima razgovarao o problemima sa kojima se susreću i načinima za njihovo rešavanje.

Uz gradske sekretare, razgovorima su prisustvovali članica Gradskog veća Tanja Popović i predsednik opštine Zvezdara Vladan Jeremić sa saradnicima.

On je podsetio da je u Velikom Mokrom Lugu, koji ima više od 6.000 stanovnika, već mnogo toga urađeno, ali da uvek ima prostora da se saslušaju sugestije sugrađana i ovo naselje postane još bolje za život.

– Ovde je već urađen vrtić „Zeka” koji je potpuno rekonstruisan, napravljeno novo dečje igralište iza ambulante koje je urađeno po svim standardima, uveli smo kružnu liniju javnog prevoza 312, novu javnu rasvetu u Cvetanovoj ćupriji, asfaltirali više od 20 ulica – podsetio je Vesić.

On je istakao da je sa stanovnicima ovog naselja dogovoreno da se uradi snimanje kompletnog javnog prevoza, odnosno linija 20 i 312 kako bi se u dogovoru sa građanima napravio optimalniji vozni red.

– Obavestio sam ih da ćemo početi rekonstrukciju ambulante tokom proleća koja će koštati oko sedam miliona dinara čime ćemo rešiti jedan od većih problema koji imaju. Zamolio sam građane da zajedno sa nama učestvuju u izradi Plana detaljne regulacije Velikog Mokrog Luga koji omogućava da se konačno ovde uvede urbanizam i da se radi sve u skladu sa urbanističkim parametrima. Takođe, obavestio sam ih da smo od nadležnog ministarstva dobili novac, oko 24 miliona za prvu fazu rekonstrukcije Stepinog gaja – kazao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je sa sugrađanima razgovarao i o načinima za rešavanje problema kanalizacije.

– Obavestio sam ih kada počinje izgradnja Mokroluškog kolektora i kako će se u etapama rešavati problem kanalizacije. Oni delimično imaju kanalizaciju ali nije uslovna i naložio sam „Vodovodu i kanalizaciji” da uradi kompletno snimanje mreže jer je vodovod ovde građen 60-tih godina i vreme je za njegovu rekonstrukciju. Pričali smo i o opštinskom uslužnom centru koji bi trebalo da se napravi u zgradi mesne zajednice, kao i o školskom autobusu jer je ovo razuđeno mesto i nije normalno da deca pešače kilometar i po-dva do škole. Siguran sam da će za jedno šest meseci kada opet budem dolazio veći deo ovih problema biti rešen i da ćemo za druge znati da smo na dobrom putu da ih rešimo. Veliki Mokri Lug možemo da učinimo dobrim mestom za život jer iako su su nedaleko od Beograda imaju problema kao i nerazvijena mesta u Srbiji. To ćemo da prevaziđemo jer svaki deo Beograda treba da ima pravo na jednak razvoj i jednake šanse za život. To je nešto što je moja politika i na čemu ću uvek insistirati – istakao je Vesić, podelivši tom prilikom sugrađanima primerke svoje „Knjige o Beogradu”.

Član opštinskog veća Zvezdare Aleksandar Đuričić ukazao je da ovakve posete mnogo znače za stanovnike beogradskih naselja.

– Sugrađani vole da učestvuju u direktnim razgovorima i komunikacija koju mi u opštini i zamenik gradonačelnika Goran Vesić imamo sa građanima veoma je bitna. Siguran sam da će mnogi danas spominjani problemi biti rešeni i da će Veliki Mokri Lug biti još bolje mesto za život – kazao je Đuričić.

Tom prilikom, zamenik gradonačelnika obišao je novoizgrađeno igralište u okviru zdravstvene stanice, i podelio deci poklone, nakon čega je održana i predstava za namlađe stanovnike ovog naselja.