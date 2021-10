Radojičić: Vakcinacija i nove mere obuzdaće četvrti talas pandemije

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić izjavio je u emisiji „Odmotavanje” na Televiziji Vesti da je četvrti talas epidemije korona virusa u jeku, te da je situacija i dalje veoma ozbiljna, iako se u poslednjih nekoliko dana primećuje blagi pad broja pozitivnih na infekciju ovim virusom.

– Izgleda da uvođenje novih mera i kovid propusnica daju rezultate. Nakon uvođenja kovid propusnica najznačajniji podatak je da se povećao broj dnevno vakcinisanih osoba, Do nedavno je taj broj bio nešto preko 1.500 aplikovanih doza dnevno, a sada je taj broj ponovo oko 7.000. Ponovo vidimo redove ispred punktova za vakcinaciju, i mislim da je to dobra vest – istakao je gradonačelnik Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da je u beogradskim opštinama Stari grad, Savski venac i Vračar procentualno vakcinisan najveći broj sugrađana, ali da je taj broj i dalje mali, imajući u vidu celu Srbiju.

– U Beogradu je kompletno vakcinisano preko 60 odsto građana, a cilj nam je da pređemo taj procenat od 70 dosto. To znači da je jednom dozom vakcinisano preko 850.000 ljudi, da je obe doze primilo blizu 800.000 građana, a cilj nam je da uskoro dostignemo broj od milion potpuno vakcinisanih građana Beograda – rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je istakao da uvođenje kovid propusnica u mnogim evropskim zemljama daje rezultate, te da sprovođenje ove mere tamo sasvim dobro funkcioniše i da ne postoji ni jedan razlog zašto to ne bi bilo tako i u našoj zemlji.

– Drago mi je da ste se setili našeg razgovora i kada ste me na početku ove pandemije pitali, rekao sam da mi se čini, iako nisam epidemiolog, da će ona imati svoje uspone i padove, svoju prirodnu dinamiku na koju možemo donekle uticati, ali ne u potpunosti, te da će trajati bar dve godine. Ispostavilo se da sam oko toga bio u pravu. Ipak, uvođenjem adekvatnih mera i njihovom stalnom i kontinuiranom kontrolom verujem da možemo u velikoj meri smanjiti pritisak na naš zdravstevni sistem i sačuvati živote. Do vikenda su komunalne milicija, sanitarne inspekcije i ostale gradske inspekcijske službe u proseku kontrolisale oko 600 različitih objekata dnevno, među kojima su ugostiteljski objekti, tržni centri, maloprodajni objekti i autobusi. Utvrđeno je da je u šest situacija učinjen prekršaj i izrečene su adekvatne kazne. Kontrolišu se pravni subjekti, odgovorna lica, rad redara ali i prisutni građani u pomenutim objektima. Kazne iznose od 300.000 dinara za pravna, 150.000 za preduzetnike, 50.000 za odogovrno lice, 30.000 za kovid redare do 5.000 dinara za fizička lica. Uveren sam da će ove kontrole i moguće produženje vremena u kojem će biti neophodne kovid propusnice, doprineti pojačanoj motivaciji građana da se vakcinišu, kao i da se mere poštuju – naglasio je Radojičić.

On se osvrnuo i na pitanje vakcinacije dece, ističući da je sve veći broj mališana zaražen, te da su deca sada sa težom kliničkom slikom.

– Vakcinacijom dece bi se u značajnoj meri smanjili cirkulacija virusa i dalji rizici od nastajanja novih sojeva, za koje se sada ispostavlja da su opasniji za najmlađe. Imali smo šestoro dece obolele od kovida hospitalizovane u Institutu za majku i dete, troje u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, od kojih je dvoje na respiratoru. Imamo podatke da postoji interesovanje za vakcinaciju dece na dnevnom nivou, ali taj broj je daleko manji od onoga koliko bismo želeli i koliko je potrebno, kako bismo sprečili teže obolevanje dece– zaključio je Radojičić.