VESIĆ ZA PINK: Počela rekonstrukcija Keja oslobođenja u Zemunu! Rok za završetak radova - osam meseci (FOTO+VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da je počela rekonstrukcija Keja oslobođenja u Zemunu, te da se posao obavlja fazno.

– Prvi deo radova podrazumeva rekonstrukciju same ulice, dužine oko kilometar, od Stevana Markovića do Karamatine, drugi deo od Karamatine do Njegoševe i na kraju od Njegoševe do kraja obaloutvrde. U prvom delu postaviće se asfalt i parking mesta sa obe strane, a posle od Stevana Markovića do Marka Nikolića, gde prolaze autobusi, takođe će biti asfalt, dok će sa strane biti kocka i na kraju do obaloutvrde biće sitna kocka, kako bi se uklopila sa već urađenim delom – precizirao je Vesić za "Novo jutro".

Vesić je najavio i da će se tokom sledeće godine raditi i fasade u ovoj ulici, rekonstrukcija keja, biće obnovljeno zelenilo, nove klupe, nova rasveta. Takođe, dodao je on, radi se i kompletna zamena stare vodovodne i kanalizacione mreže, a u toku je i izgradnja kanalizacije u starom jezgru Zemuna.

– Sledeće godine radiće se i rekonstrukcija Glavne ulice, kao i svih manjih ulica između Glavne i keja. U januaru počinjemo i radove na podzemnoj garaži na platou ispred „Pinkija” – naveo je Vesić.

On je podsetio da je pre dve godine urađeno više od osamdeset fasada, a da je oko Gospodske ulice napravljena pešačka zona.

– Zemun postaje polako biser Beograda – rekao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je naglasio i da se već vaja spomenik nekadašnjem gradonačelniku Branku Pešiću, koji bi u februaru, martu sledeće godine trebalo da bude postavljen u pešačkoj zoni Zemuna.

Rok za završetak radova na Keju oslobođenja je osam meseci.