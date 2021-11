Potpisan sporazum za projekat izgradnje platoa za depo metroa u Makiškom polju - Vesić: Ovaj trenutak čekamo duže od pet decenija! (FOTO)

Ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i nasipanje platoa za depo metroa u Makiškom polju u Beogradu potpisan je danas u Starom dvoru. Sporazum su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor JP „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda” Dušica Anđelković, sekretar za komunalne i stambene poslove Nikola Kovačević i predstavnik kompanije „Pauer Čajna” Jang Bo.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je, obraćajući se prisutnima, rekao da ovaj trenutak čekamo duže od pet decenija.

– Četvrtog decembra 1970. godine prvi put je našem gradu obećan metro. Za ovih 51 godinu bilo je dobrih i loših vremena, bilo je vremena kada je Grad Beograd imao novca, ali i kada je situacija bila drugačija. Ipak, nikada se nije desilo da se na jednom mestu spoje politička volja da se izgradi metro, snaga, stručnost, ali i obezbeđen novac za realizaciju ovog projekta. Danas bi posebno trebalo da budemo zahvalni predsedniku Vučiću, bez čije podrške ovog projekta ne bi bilo – rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, obezbediti 4,6 milijardi evra za izgradnju prve dve linije metroa, znači imati na raspolaganju četiri godišnja budžeta Beograda.

– Grad ne bi bio u mogućnosti da finansira izgradnju metroa bez podrške Vlade Republike Srbije. Zahvalan sam ministru finansija Siniši Malom, koji je još kao gradonačelnik počeo da radi na ovom projektu. To govori koliko je važan kontinuitet i koliko je važno da zajednički radimo na istom cilju. Najvažniji cilj je da Beograd dobije metro. Sledeće nedelje Skupština grada trebalo bi da usvoji Plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji Grada Beograda. To ne znači samo prvih 42 kilometra Beogradskog metroa sa 42 stanice, već i 42,6 kilometara tramvajskih šina sa novim tramvajskim depoom, kao i 223 kilometra BG voza. To znači da će sve prigradske opštine – Obrenovac, Surčin, Lazarevac, Mladenovac, Sopot i Barajevo, bez Grocke u prvoj fazi, biti povezane s gradom modernom gradskom železnicom, koja će u špicu imati polaske na svakih 10 do 12 minuta, kao i na 45 minuta van špica. To znači da će se Beograd spojiti sa Pančevom, kao i sa rubnim opštinama i Beograd će postati jedinstvena celina – dodao je Vesić.

On je istakao da će do 2030. godine Beograd imati dominantan šinski podsistem saobraćaja, koji će biti nezavistan, kapacitativan, ali i ekološki ispravan.

– To je najveća pobeda Beograda. Hvala svima koji su učestvovali u radu na ovom projektu, jer bez podrške Vlade, ministara Malog i Momirovića, ne bismo mogli da počnemo izgradnju metroa. Ovo je velika pobeda Beograda i Beograđana, a naš grad će konačno ući u red evropskih metropola koje imaju metro. Takođe, ovo je dokaz da mogu da se ostvare snovi koji traju 51 godinu. To je moguće ukoliko smo posvećeni, ukoliko verujemo i zajednički idemo ka istom cilju. Pred nama je veliki posao, izgradnja metroa je veoma zahtevna, biće mnogo izazova, ali sam siguran da ćemo, kao što smo uspeli da pripremimo realizaciju posla, izaći na kraj sa svim problemima koji mogu da se pojave. Današnje potpisivanje ugovora označava početak izgradnje Beogradskog metroa i siguran sam da će Beograđanke i Beograđani početkom januara 2028. godine voziti prvom linijom metroa – poručio je Vesić.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da potpisivanje današnjeg ugovora sa kineskom kompanijom „Pauer Čajna” početak izgradnje prve linije metroa u Beogradu. Na Makiškom polju, dodao je, u ponedeljak, 22. novembra, videćete veliki broj radnika, mašina i krećemo sa ostvarenjem sna, koje su generacije pre nas sanjale.

Kako je naveo, metro predstavlja simbol uspeha, jake i snažne Srbije, kao i da šinski sistem na teritoriji grada Beograda integriše tri linije metroa i dalje proširenje BG voza i tramvajskog sistema u gradu.

– Beograd se polako i sigurno okreće šinskom sistemu koji je ekološki prihvatljiviji, koji je brži, efikasniji, a koji treba da doprinese efikasnijem saobraćaju i bržem protoku ljudi kroz grad, ali i da reši saobraćajne gužve. To će otvoriti novu stranicu u razvoju Beograda kao savremene, moderne metropole – istakao je Mali.

Prema njegovim rečima, potpisivanje ugovora za izgradnju depoa biće u februaru 2022. godine, nakon toga u martu sledi potpisivanje ugovora za izgradnju pristupnih saobraćajnica na području Makiškog polja, u julu potpisivanje ugovora za izgradnju stanica i tunela za prvu liniju. U novembru kreće izgradnja depoa na Makiškom polju, početak radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica očekuje nas u maju 2023. godine, početak radova na izgradnji stanica očekuje nas u septembru 2023, početak radova na izgradnji tunela je u decembru 2023.

Kako je naveo, u februaru 2026. godine sledi nabavka vozova i početak testiranja, dakle završetak građevinskih radova na prvoj liniji metroa. Završetak prve linije metroa i njeno puštanje u funkciju planirano je 2028. godine.

– Projekat izgradnje druge linije metroa od Mirijeva, preko Zemuna do Bežanije već se radi i mi ćemo početkom 2024. godine krenuti u realizaciju ovog projekta. Početak izgradnje stanica već 2025, početak radova na izgradnji tunela 2026. godine, a završetak druge linije metroa 2030. godine – rekao je Mali i dodao da je Vlada Srbije obezbedila novac za izgradnju metroa.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u pripremi ugovora, analizama, studijama i istakao da je ovo posledica višegodišnjih napora.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović ponovio da je danas veliki dan za Grad Beograd i Republiku Srbiju.

– Imao sam tu privilegiju da, kao neko ko se kasnije uključio, vidim jedan ozbiljan rad koji su pokazale moje kolege Siniša Mali i Goran Vesić i želim da im se zahvalim na tome. Naravno, pored njih tu je i veliki broj republičkih i gradskih institucija, predstavnici vojske i svi drugi koji su na ovom projektu radili svakodnevno. Treba imati na umu da je jedini razlog zašto za prethodnih 50 godina ništa nije urađeno do unazad nekoliko godina to što su ovakvi projekti jako teški i jako skupi – rekao je Momirović, zahvalivši se i partnerima iz Kine na saradnji.

On je dodao da grad veličine Beograda ne može da se razvija bez metroa.

– Ako želimo da podignemo potencijale grada, poboljšamo njegov saobraćaj i ekološku perspektivu, moramo da uđemo u ovu investiciju. Ovaj projekat jedini donosi perspektivu ovom gradu, građanima Beograda i Republike Srbije. Sve primedbe ćemo u toku gradnje ispraviti jer ovaj projekat se radi za naše građane i našu privredu – rekao je ministar Momirović, istakavši da veliki broj auto-puteva, brze železnice i drugih projekata dokazuje da je Srbija umnogome napredovala u ekonomskom, građevinskom, političkom i svakom drugom smislu.

Predstavnik kompanije „Pauer Čajna” Jang Fan je istakao da su počastvovani učestvovanjem u realizaciji projekta Beogradski metro i zahvalio Vladi Republike Srbije, Gradu Beogradu i Ambasadi Narodne Republike Kine u Srbiji na ukazanom na poverenju.

– Zajedničkim radom svih strana danas smo uspešno potpisali ugovorni sporazum za projekat izgradnje infrastrukture i rasipanja platoa za depo metroa u Makiškom polju, koji označava ubrzani početak razvoja i izgradnje beogradskog metroa – ukazao je Fan.

On je istakao da će „Pauer Čajna” sa svojim višegodišnjim iskustvom izgradnje metroa, kako u Kini tako i drugim delovima sveta u potpunosti doprineti realizaciji projekta.

Događaju su prisustvovali predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, članovi Radne grupe za metro, te predstavnici resornih ministarstava i Grada Beograda.

