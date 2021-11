BEOGRAĐANI, OBRATITE PAŽNJU! Zbog radova u pojedinim delovima grada, za vikend nas očekuje ukidanje OVIH LINIJA gradskog prevoza!

Zbog radova u pojedinim delovima grada, tokom vikenda će doće do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako je navedeno na sajtu gradskog Sekretarijata za javni prevoz, tokom radova, koji će se izvoditi bez saobraćaja od danas, od 22 sata do ponedeljka 8. novembra do 4 sata, ukidaju se tramvajske linije 7, 9, 11L i 12. Za to vreme se uspostavlja privremena tramvajska linija 7L koja će u oba smera saobraćati na relaciji Ustanička-Pristanište.

Takođe, uspostavlja se privremena tramvajska linija 9L koja će u oba smera saobraćati na relaciji Omladinski stadion- Banjica, dok će tramvajska linija broj 13 biti pojačana.

Uspostavlja se privremena autobuska linija 7A na relaciji Blok 45-TC "Ušće", a vozila na toj liniji će saobraćati trasom Blok 45-Dr Ivana Ribara-Jurija Gagarina-Antifašističke borbe-Bulevar Milutina Milankovića-Milentija Popovića-Ušće-TC "Ušće".

Vozila sa linija 78, 83 i E1 će u smeru ka Trgu Slavija ići saobraćajnicama Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Brankova, Crnogorska, Karađorđeva i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Zemunu saobraćajnicama Karađorđeva, Crnogorska, Brankova, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom.

Tokom radova će biti uspostavljeno i privremeno stajalište u ulici Brankova (na silaznoj rampi sa Brankovog mosta) u smeru ka Savskom trgu, kao i privremeno stajalište "Ekonomski fakultet" (oba smera) u visini parking garaže u smeru ka Brankovom mostu, odnosno 30 metara ispred raskrsnice sa ulicom Zemunski put (u visini parka) u smeru ka Savskom trgu.

