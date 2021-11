Plan generalne regulacije šinskih sistema najvažniji dokument

Plan generalne regulacije šinskih sistema sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema najvažniji je dokument po značaju za dalji razvoj Beograda, rekao je na današnjoj sednici Skupštine grada glavni urbanista Marko Stojčić.

On je ocenio da je ovo jedinstvena prilika za odbornike gradske skupštine i pojasnio da je Urbanistički zavod izradio plan, na čemu im je čestitao, kao i svim ostalim institucijama koje su dale podatke ili učestvovale u izradi.

– Ovo je savršen plan, bez ijedne tehničke mane. Ima za cilj da razreši saobraćajne probleme u Beogradu i ponudi građanima visokokapacitetni javni prevoz. Metro sistem je jedan od podsistema, a plan sadrži i razvoj BG voza i tramvajskog podsistema, tako da je prvi put objedinjen čitav šinski sistem u glavnom gradu – istakao je Stojčić.

Plan ima za obavezu da otvori pojedine delove grada za investicije i da omogući građanima bolji kvalitet života.

– Kad je reč o ceni, do sada su pominjane jeftinije varijante, odnosno laka gradska železnica. Važna razlika jeste udaljenost stanica jer nama ne treba sistem sličan tramvajskom, a još važnije je to što bi takav metro išao nad zemljom i morao bi da ima zaštitnu zonu. To bi značilo veću buku i ograničenja za pešake – rekao je Stojčić.

U završnoj je fazi konkurs za budući izgled metro stanica na prvoj liniji. To će biti, na prvom mestu, delo srpskih arhitekata, čime ćemo moći da se ponosimo, zaključio je Stojčić.