VELIKA POMOĆ OPŠTINE! Na Zvezdari uručeni ugovori za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade (FOTO)

U Gradskoj opštini Zvezdara danas je predsednik opštine Vladan Jeremić uručio 47 ugovora upravnicima registrovanih stambenih zajednica sa Zvezdare za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrade. Događaju je prisustvovao koordinator opštinskog Komunalnog saveta Mihailo Dosković.

Vladan Jeremić je pozdravio prisutne upravnike i rekao da danas, nakon objavljenog javnog poziva na koji su se prijavili, dobijaju ugovore kojima će u njihovim stambenim zajednicama biti obavljeni radovi na zameni ulaznih vrata i/ili poštanskih sandučića.

„Ovo je prvi put da Opština putem javnog poziva, iz opštinskog budžeta, sufinansira zamenu ulaznih vrata i poštanskih sandučića u stambenim zajednicama. Za ove namene u budžetu Opštine su izdvojena sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara, pri čemu će potrebne radove Opština sufinansirati do iznosa od 90 odsto, a stambene zajednice će dati preostalih 10 odsto. Na ovaj način smo želeli da omogućimo registrovanim stambenim zajednicama sa Zvezdare da na najbolji način reše ove probleme koji u nekim zgradama postoje i više godina”- rekao je Vladan Jeremić i istakao da će radovi u zgradama sa kojima su potpisani ugovori početi narednih dana, a sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstava zgrada biće nastavljene i ubuduće i da će, pored ovih, biti i dodatnih aktivnosti.

Mihailo Dosković je obavestio upravnike stambenih zajednica da je Gradska opština Zvezdara počela da održava sastanke sa predstavnicima javnih preduzeća na koje poziva upravnike stambenih zajednica i pozvao ih je da na te sastanke dođu. On ih je informisao da su, na do sada održanim sastancima sa upravnicima stambenih zajednica, predstavnici Telekoma Srbije, JKP „Infostan tehnologije” i JKP „Gradska čistoća” odgovarali na sva pitanja iz njihovog delokruga rada koja su im upravnici postavljali, pa je i to način da se do odgovora na neka pitanja brže dođe ili da se razgovara o nekom problemu ako postoji.

Upravnici stambenih zajednica kojima su uručeni ugovori za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenje svojstava zgrade izrazili su svoje zadovoljstvo i rekli da će radovima u njihovim zgradama kvalitet života stanara biti unapređen i da će saradnja sa Opštinom dati vidljive rezultate.

