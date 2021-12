PALO PREKO 400 STABALA! 'Velika prirodna nepogoda, ovo se nikada nije desilo!'

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da je najveći problem proteklih dana je bilo drveće koje je popadalo zbog težine snega i vlažnosti.

- Do 12 sati će biti završene ulice drugog proioriteta. Juče je završeno čišćenje ulica prvog prioriteta, sada čistimo 500 km ulica drugog prioriteta. Što se tiče samog funkcionisanja saobraćaja, problema nema. Jutros je samo jedna gradska linija bila skraćena, ona je takođe puštena - istakao je zamenik gradonačelnika.

- Do šest sati jutros smo imali 592 intervencije u gradskom zelenilu. Do sada smo utvrdili da su pala 452 stabla i to samo ona koja su pala na saobraćanicama i koja su ugrožavala saobraćaj i kretanje. To je zaista velika prirodna nepogoda, zaista se nikada nije desilo, jer je sneg bio izuzetno težak i vlažan. Ja očekujem da će to sada prestati - kaže Goran Vesić, zamenik gradinačelnika, koji je istakao da su ekipe JKP "Zelenilo" reagovale adekvatno u ovoj situaciji.