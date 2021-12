Pokretna kancelarija Gorana Vesića sa građanima Dudovice

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić danas je u okviru akcije „Beograd pobeđuje” svojom pokretnom kancelarijom obišao naselje Dudovicu u Lazarevcu gde je sa stanovnicima ovog naselja razgovarao o problemima koje imaju i mogućnostima njihovog rešavanja.

Vesić je tom prilikom istakao je da to što je došao u Dudovicu govori o tome kakva politika se vodi u Beogradu i da je važno da se razvija svaki deo grada.

– Dudovica je posebno popularna u Beogradu, jer su nas napadali što neke ulice u centru grada kroz koje ne ide gradski prevoz nisu očišćene, rekao sam da će biti kada se očisti Dudovica. Oni misle da ljudi koji žive 80 kilometara od centra grada nemaju pravo da imaju čistu ulicu. Imao sam dobar razgovor sa građanima Čibutkovice i Barzilovice i razgovarali smo o tome šta da uradimo da bi njihov život bio bolji – rekao je Vesić.

Vesić je najavio da će se raditi i nastavak Gajskog puta.

– Time će se skratiti put do Lazarevca za pet kilometara čime meštani ne moraju da idu na Ibarsku magistralu. Ovde postoji kanalizacija ali nije urađena kako treba i zato će opština uraditi projekat rekonstrukcije mreže. Grad Beograd će obezbediti sredstva za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda i konačno će ljudi dobiti normalnu kanalizaciju. Što se tiče vodosnabdevanja u toku je dobijanje građevinske dozvole za tri rezervoara u Dudovici, Čibutkovici i Brajkovcu. To će omogućiti da sva sela budu pokrivena sistemom za vodosnabdevanje uključujući i Županjac i Barzilovice – objasnio je Vesić.

On je istakao da je bilo reči i o tome da se uradi i opštinski uslužni centar.

– Ovo radimo i u Borči, Batajnici, Petlovom brdu, Kaluđerici odnosno tamo gde živi najmanje pet hiljada ljudi. Želimo da stavimo sve opštinske i gradske i mnoge republičke šaltere ko što su fond PIO, Republički fond za zdravstveno osiguranje, saobraćajna policija i slično. Važno je da ljudi bez ikakvih problema tamo gde žive mogu da završe šta treba i da ne moraju da idu do opštine Lazarevac. Kada budemo uradili sve projekte a neki su već u toku, za godinu dana će ovaj kraj biti potpuno drugačiji te će ovi ljudi biti poštovani od svoje opštine i grada kao ravnopravni stanovnici Beograda – rekao je Vesić.

On je naglasio da su se građani žalili na probleme sa strujom ili na problem dolaska lekara ali da nije sve u nadležnosti grada.

– Te probleme ćemo rešavati tako što ćemo tražiti od onih koji su nadležni da to rešavaju. Mi smo najviše ponosni u Lazarevcu na projekat izgradnje kanalizacije koja vredi 50 miliona evra, 103 kilometra kanalizacije, dve fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Lazarevcu i Velikim Crljenima. To je projekat koji plaća Republika iz projekta „Čista Srbija”. Takođe radimo i proširenje BG voza gde će ljudi iz centra Lazarevca imati voz do centra Beograda na 45 minuta van špica. Na ovaj način građani će moći da žive u Lazarevcu a rade u Beogradu, to mogu i sada samo što za to treba malo više vremena – rekao je Vesić.

On je istakao da se kreće i sa rekonstrukcijom bazena i sportskih centara a jedan od njih je bazen u Lazarevcu.

– Radi se i garaža u centru Lazarevca a odvojili smo i novac za rekonstrukciju kosturnice. Radi se i privredna zona koja će biti važna i radimo sa Vladom Republike Srbije da se dovede investitor i osnuje velika fabrika. Predstavnici te fabrike su već dolazili u Lazarevac i predsednik opštine Bojan Stević je u kontaktu sa njima. Nadam se da će time biti otvoreno hiljadu radnih mesta u Lazarevcu što će omogućiti da ljudi koji sada ne rade imaju pristojne plate. Danas smo napravili dobar plan kako ovaj deo grada može postati bolje mesto a život. Meni je bilo važno da dođem 80 kilometara od centra Beograda i pokažem da i ovde žive Beograđani i da i oni treba da imaju ista prava i kvalitet života – zaključio je Vesić.

Predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević istakao je da je naselje Dudovica najudaljenija tačka od centra Beograda.

– Danas smo saslušali probleme građana i dogovorili šta ćemo uraditi u 2022. godini. Sa Vladom Srbije ćemo raditi na rešavanju problema kanalizacione mreže. Mislim da je ideja uslužnog centra vrlo dobra nastojaćemo da što pre krene izgradnja tog objekta. Tako će se uštediti vreme i novac građana ovih pet sela. Drago mi je što smo saslušali potrebe naših sugrađana i usaglasili njihove želje sa realnim stavovima – rekao je Stević i čestitao Sv. Nikolu svima koji slave.

Predsednik mesne zajednice Dudovica Milovan Antonijević je istakao zadovoljstvo što je Goran Vesić došao u ovo naselje i saslušao probleme građana.

Vesić je ovom prilikom obišao i porodicu Ivković u Čibutkovcima gde je najmlađima podelio igračke.