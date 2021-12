PINK RADIO SLAVI 28. ROĐENDAN! Ovo su ljudi koje čujete a ne vidite: Za Pink.rs otkrivaju sve tajne koje čuva redakcija!

28 godina kasnije, Pink radio je apsolutni lider kada je reč o radijskom etru srpske prestonice i omiljeni je izbor svih stanovnika Beograda koji svaki dan započinju, provode i završavaju uz radijski program naše medijske kuće.

Dragan Đukić Đuka, jedan od muzičkih urednika Pink radija, već deset godina je zaposlen na našem radiju i ističe da ovaj mediji oplemenjuje živote slušalaca na mnogo načina. Dodaje da je prvi akcenat na muzici, zatim na informacijama, a onda i na zabavi.

Na mnogo načina, prvi akcenat je na muzici, mi smo ti koji smo nametnuli neke nove trendove, nove izvođače, dešavalo se da ljudi zovu i pitaju: "Ko su ovi ljudi, koje su ovo pesme?", drugi akcenat su informacije koje slušaoci dobijaju od ljudi koji ovde rade tj. saopštavaju informacije putem mikrofona, on raznih servisnih informacija, gužvi u gradu... To mnogo znači. I naravno, zabava. Mi uvek gledamo da imamo taj segment zabave, da prenesemo tu svoju pozitivnu energiju na slušaoce, kako se mi ovde smejemo, da se tako i oni smeju - kaže Đuka.

Dodaje i da se svakodnevno dešavaju razne anegdote, pa se tako prisetio i situacije kada im je ostao uključen mikrofon nakon jednog intervjua, zbog čega je u program otišlo i ono što nisu planirali.

Anegdote se dešavaju svakodnevno. Dešavalo se da bude neki intervju, pa slučajno ostane uključeno dugme i mi tako uđemo u program, pa se samo pogledamo, isključimo dugme i kažemo: "Bili smo u programu sve vreme". Naravno, nije ništa to ružno, sve je to u sklopu posla - govori Đukić.

Iako se u međuvremenu za ovih 28 godina mnogo stvari promenilo, Đukić govori kako je radio ipak ispred interneta - pre svega zbog muzike.

Apsolutno! Ja uvek to pričam i Pink radio je jedna od retkih radio-stanica gde je jedan DJ urednik i to je velika prednost radio-stanica. Sve te aplikacije imaju neke algoritme koji vam sugerišu šta da slušate, a drugačije je kao što ja imam kontakt sa masom i znam šta masa voli da sluša. Desi se da Jutjub pusti neku pesmu koju ne želimo da čujemo. To je ta razlika koja je bitnija. Ti kad slušaš radio, tebi neko probranu muziku bira i drži ti pažnju. I naravno, smena ritmova. Pop, folk, pa ovaj novi talas... - rekao je Đuka za Pink.rs.

Jedan od voditelja koji skoro 28 godina radi na Pink radiju je i Dara Matić, a ona se za naš portal prisetila i samog početka ove medijske kuće. Dara ističe kako je sve nastalo od muzičkog Pink studija koji je tada bio u Zemunu. Sjajna ideja realizovana je uz mladu ekipu, a pre dolaska na Dedinje, Pink radio nalazio se u zgradi današnjeg PC Ušće na Novom Beogradu.

Pink radio je nastao davne 1993. godine od muzičkog Pink studija koji je tada bio u Zemunu i jedna sjajna ideja sa jednom mladom ekipom je tada počela sa svojim dejstvovanjem. Počeli smo u dve ili tri prostorije sadašnje palate Ušće, a tadašnji CK i bilo je tu dosta zanimljivih tematskih emisija. Pink radio je zamišljen kao muzički radio, a onda se sve ostalo nadovezivalo na to - kaže Matić.

Pink radio je za ovih 28 godina ugostio i veliki broj muzičkih zvezda, među kojima su Ceca Ražnatović, Dragana Mirković, Aca Lukas i drugi. Dara Matić govori i kako je Pink radio za samo mesec do dva dana uspeo iza sebe da ostavi konkurenciju i zadrži lidersku poziciju na kojoj se nalazi i danas.

Uglavnom su to bile velike muzičke zvezde, od Cece, Dragane Mirković, Željka Samardžića, Ace Lukasa, Dare Bubamare, Mire Škorić, Vesne Zmijanac... Dakle sve što je aktuelno. Ekspanzija te vrste zvuka i svega što je nudio Pink radio je za mesec - dva uspela da sve ostale radio stanice ostavi iza sebe i izbije u prvi plan kao liderska pozicija koja je dugo ostala - rekla je Matić za Pink.rs.

Menjao se ukus slušalaca u tom smislu što je svojevremeno nas slušala grupa od 7 do 77 godina. Poslednjih godina se dogodilo da se muzički ukus, ali i pravac, promenio. Mi smo sada aktuelni kod te populacije od 15 do 30 godina, oni su nam udarni i to je sada vrsta muzike koju oni slušaju kod kuće, u automobilu... - zaključila je Matić.

Pored voditeljke Dare Matić i muzičkog urednika Dragana Đukića Đuke, na Pink radiju možete slušati voditeljku Maju Lugonjić i voditelja Emila Rajića, a za vaše dobro raspoloženje zaduženi su i tonci Seki Jonuzović, Vlada Pavlović, Željko Štrbac, Slađa Sokolović, kao i direktor Pink radija - Darko Jureša.

