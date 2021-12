'Doći će do rekonstrukcije tog dela grada, ali ČUVENA KAFANA NEĆE BITI SRUŠENA' - Profesor Rašković o novom izgledu bloka od parka Manjež do Slavije

Do rekonstrukcije dela centra Beograda, pre svega prema ulici Kralja Milana i trgu Slavija svakako će doći, ali kafana "Manjež" neće biti srušena, kaže profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Ivan Rašković, nakon što se poslednjih dana u široj javnosti debatuje o budućem izledu bloka Između Slavije i parka Manjež i sudbini čuvene kafane.

- Svakako će doći do rekonstrukcije sadašnjeg urbanog tkiva, pre svega prema ulici Kralja Milana i trgu Slavija, a to najviše mislim na nove frontove koje bi trebali da dobiju savremen izgled, koji će biti pečat ovog doba. Većina konkursnih rešenja je uglavnom to i predvidela - objasnio je profesor Rašković.

Budući izgled ovog dela grada pažnju javnosti je privukao naročito posle javnog međunarodnog arhitektonskog konkursa, a koji je za predmet imao blok Između Slavije i parka Manjež.

Kafana "Manjež" neće biti srušena

- Ono što je bitno da pojasnim, nijedno rešenje nije predvidelo rušenje kafane Manjež, niti ce Manjež biti rušen. I tu nema nikakve dileme! Vidim da se u javnosti barata pogrešnom informacijom i još jednom, nedvosmisleno: "Manjež" ostaje - istakao je profesor Ivan Rašković, koji je i predsednik je društva arhitekata Beograda, a predsedavao je i žirijem konkursa.

Profesor Rašković, upućen je u sva dešavanja oko ovog bloka, jer je predsedavao žirijem konkursa zajedno sa čuvenim britanskim arhitektom i profesoron na Harvardu Simonom Fromvilerom. Član žirija je bio i Krešimir Rogina iz Hrvatske, jedan od najpoznatijih arhitekata u regionu. Ovaj međunarodni konkurs je uspešno završen i doneo je nekoliko zanimljivih rešenja.

Autor: