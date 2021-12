KOLAPS U BEOGRADU: Auto-put neprohodan, gužve i na mostovima (FOTO)

Gužva je u prestonici danas krenula već oko dva sata. Glavni grad je paralisan, kolone vozila su na auto-putu i beogradskim mostovima.

Najgore stanje u saobraćaju, kada je reč o gužvama, primećeno je danas popodne na Gazeli i to u oba smera – i ka gradu, i ka Novom Beogradu. Ta kolona vozila stiže sa auto-puta, gde je na Novom Beogradu gotovo potpuni kolaps.

Građani javljaju na društvenim mrežama da je velika gužva i u Glavnoj ulici u Zemunu.

Osim toga, Pančevački most u smeru ka gradu, Brankov most ka Terazijskom tunelu i "spust" sa Mosta na Adi ka Čukarici nisu prohodni zbog velikog broja vozila. Kolone vozila su i u Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu, tako da povremeno dolazi do većih zastoja na raskrsnici kod Ušća.

Na Autokomandi kolone su na uključenju sa auto-puta i u smeru ka Južnom bulevaru, odnosno Ustaničkoj ulici.

Povremene gužve se stvaraju i u Takovskoj ulici u kolovoznim trakama ka Pionirskom parku, ali u Dečanskoj ulici, zbog čega se građani savetuju da idu nekim drugim pravcima ukoliko su u mogućnosti.

Autor: