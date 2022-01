OTVORENO NAJVEĆE KLIZALIŠTE NA BALKANU! Vesić: 'Ovo pokazuje da je Beograd metropola i da može da se takmiči sa drugim svetskim gradovima!'

Večeras je na Trgu republike otvoreno najveće klizalište na Balkanu koje se prostire se na preko 2000m2, napisao je na društvenoj mreži Fejzbuk zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Zahvaljujem se CEBEFU, direktoru Damiru Handanoviću i celom timu koji je naporno radio da ovo klizalište bude otvoreno - rekao je Vesić, pa dodao:

Klizalište na Trgu republike pokazuje da je Beograd metropola i da može da se takmiči sa drugim svetskim gradovima. Klizalište će raditi od 10 do 22 sata sve do 28. februara - naveo je Vesić, istakavši da je danas i sutra klizanje besplatno, kao i to da Beograd može da primi 350 klizača.

Beograd pobeđuje! - istakao je Vesić.

