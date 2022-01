Ukidaju se tri punkta za vakcinacijuu Beogradu

Štab za vanredne situacije Grada Beograda danas će doneti odluku da se od ponedeljka ukinu tri punkta za vakcinaciju u tržnim centrima IKEA, Stadion i Rajićeva, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

– Punktovi za vakcinaciju u Tržnom centru „Galerija” kao i na Sajmu nastavljaju sa radom – rekao je Goran Vesić.

On je dodao da se ove nedelje radnim danima u Beogradu vakciniše oko 1.200 ljudi dnevno.

– Treću dozu vakcine primilo je u našem gradu već skoro 520 hiljada ljudi, što je oko 38 odsto punoletne populacije. Prvu dozu primilo je skoro 880 hiljada dok je drugom dozom vakcinisano oko 860 hiljada ljudi. Mi smo najbolji region u Srbiji kada je vakcinacija u pitanju, ali činjenica je da se sve manje ljudi vakciniše. To nas ne čini srećnim, ali mi se kao grad prilagođavamo situaciji i zato ukidamo od ponedeljka tri punkta za vakcinaciju. Bude li bilo potrebe, uvek ćemo pomoći državi i ponovo otvoriti punktove – rekao je Vesić.

Vesić je istakao da je stav Beograda da treba da se radi normalno, što znači da će se deca po završenom raspustu vratiti u školske klupe.

– Ukoliko se to ne dogodi, roditelji dece uzrasta do 12 godina, koja ne budu išla u školu, neće moći da rade. U martu ove godine navršavaju se dve godine kako škole ne rade ili sprovode onlajn ili kombinovanu nastavu. Jasno je da ta nastava ne može da zameni klasičnu školsku nastavu, a to znači da ćemo kao društvo u decenijama koje dolaze plaćati cenu slabijeg kvaliteta obrazovanja – objasnio je Vesić.

On je dodao da Izrael ukida kovid propusnice i prelazi sa restriktivnog na adaptivni model te da Velika Britanija razmatra istu odluku.