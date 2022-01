PRETI NAM OVA OPASNOST! Iako je temperatura u debelom minusu neće doći do ZAMRZAVANJA REKA, ali...

Minusi koji su ovih dana „obgrlili” prestonicu neće izazvati pojavu leda na rekama. Kako je rekao Dejan Vladiković, koordinator hidrološke prognoze i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda Srbije, debeli minus neće dovesti ni do pojave ledene pokorice u priobalju.

– Sava je „topla” i zbog termoelektrane Obrenovac i drugih postrojenja uzvodno, tako da sada ne postoje šanse da dođe do njenog smrzavanja. Što se tiče Dunava, iako će i narednih dana biti nižih temperatura, on ima veći protok i veliku brzinu, tako da ni tu ne postoje šanse za formiranje ledene pokorice – kaže Vladiković za "Politiku".

Led se, za sada, stvorio uglavnom samo na banatskim vodotokovima. Ima ga na Tamišu, Moravici, Neri i Begeju.

– Pre desetak dana najavili smo mogućnost formiranja takozvanog ledostaja na banatskim vodotokovima, što se i ostvarilo. Sada je na tim rekama debljina leda između tri i šest centimetara. Očekujemo da debljina leda postepeno raste do 29. januara. Nakon toga bi došlo do porasta temperature i laganog topljenja leda i na tim rekama – objašnjava Vladiković.

Trenutno, od većih reka, plovećeg leda odnosno ledoloma ima na Tisi. Na toj reci je već od 20 do 60 odsto vodene površine pod ledom. Do 29. januara se i tu očekuje porast leda gde bi on trebalo da obuhvati oko 75 odsto površine vode. Posle ovog datuma trebalo bi polako da počne da se topi, piše "Politika".

– Važno je da će se početkom februara led topiti, ali lagano. To onda ne bi trebalo da dovede do naglog skoka vodostaja i plavljenja okolnog zemljišta – ističe Vladiković.

Opasnost od podzemnih voda

Ipak, u pojedinim beogradskim opštinama su već na oprezu zbog štete koje mogu da stvore podzemne vode i kanali. U Zemunu i dalje rade sve da se umanje problemi žitelja naselja Šangaj, Batajnica i Ugrinovci, a u Obrenovcu su preventivno obišli neke delove opštine.

– Prekjuče smo bili u Skeli gde voda iz kanala preti da potopi štale i ugrozi stoku. Na terenu su bili i predstavnici „Beogradvoda” kako bi na vreme pročistili kanale. Do problema je došlo jer su pojedine ćuprije zakrčile kanale i sprečavaju normalan protok vode. Pod ćuprijama mi podrazumevamo male mostiće što preko kanala vode od ulice do prilaza u kuće – rekao je Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac. On je istakao da za sada nema nikakvih problema na rekama Kolubari i Jadru.