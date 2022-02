'PONOSAN SAM NA PROJEKAT TIRŠOVA 2!' Radojičić: Beograd dobija najsavremeniju dečju bolnicu!

Izgradnja nove dečje bolnice „Tiršova 2” se sada razvija dovoljnom brzinom, treba imati u vidu da oko šest decenija nije bio započet ovaj projekat. Izuzetno sam ponosan na činjenicu što je projekat došao do stadijuma u kojem je jasno da realizacija ne može ni na koji način da bude zaustavljena, rekao je gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

– Veoma sam ponosan, na terenu je u toku iskopavanje temeljne jame i ovo je jedan od najzahtevnijih građevinskih projekata u Beogradu. U narednim mesecima dodatno ćemo se baviti detaljima koji će ovu bolnicu učiniti najsavremenijom u regionu. Kada budemo slavili stogodišnjicu pedijatrijske medicine u Beogradu, 2024. godine, verujem da će radovi na izgradnji bolnice biti završeni. Imaćemo 30.000 kvadratnih metara prostora namenjenog lečenju dece, a svako ko je dolazio u „Tiršovu” zna da su uslovi za lečenje dece morali da budu unapređeni. Želimo da nova dečja klinika bude najbolja u ovom delu Evrope – rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je naglasio da je vođenje Beograda velika čast, ali i da je njemu kao čoveku koji na mesto gradonačelnika nije došao „iz politike” bilo dodatni izazov.

– Velika je čast kada dobijete poverenje za ovu funkciju i to me je vodilo kroz teške početne trenutke. Nakon toga usledila je pandemija kovida koja traje još uvek, što je bilo dodatno opterećujuće, ali ne kajem se ni trenutka što sam prihvatio funkciju gradonačelnika Beograda. Ljudi su politička bića koja žele da utiču na donošenje odluka koje se tiču opšte dobrobiti. Svi želimo da unapredimo kvalitet života u zajednici i kada dobijete priliku da budete na mestu gradonačelnika, to donosi veliko zadovoljstvo, ali i veliku odgovornost. Nisam čovek koji se lako razočara i borim se uvek do kraja – poručio je Radojičić.