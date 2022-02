NA SRETENJE SVE RADI UOBIČAJENO: Tokom Dana državnosti bez velikih izmena radnog vremena uslužnih objekata, besplatan parking 15. i 16.

Povodom obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana, u utorak i sredu, većih izmena radnog vremena uslužnih objekata neće biti. Tržni centri i prodavnice radiće po uobičajenom radnom vremenu i bez skraćivanja dok će dežurne biti apoteke i pošta. Parkiranje će biti besplatno ova dva dana, u istom periodu javni gradski prevoz će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

* U utorak i sredu sve linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po nedeljnom redu vožnje, dok će parkiranje biti besplatno. Sve javne garaže biće neprekidno otvorene i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

* Maloprodajni objekti i trgovinski lanci radiće uobičajeno, bez zatvaranja za posetioce. Promene u radnom vremenu neće biti ni u tržnim centrima u prestonici koji će raditi u utorak i sredu sve do 22.00.

* Non-stop dežuraće ukupno pet apoteka "Beograd", u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27. Za kupce će do 18 časova biti otvorene apoteke u Knez Danilovoj i Patrisa Lumumbe na Paliluli, Majke Kujundžić na Zvezdari, Srpskih udarnih brigada u Rakovici i u Krivoločkoj na Zvezdari.

* Poslovnica Glavne pošte u Takovskoj ulici kao i poslovnica na aerodromu "Nikola Tesla" biće oba dana otvorena 24 sata. Osim ove poslovnice radiće i pošte u tržnim centrima, uglavnom do 19.00.

PIJACE UOBIČAJENO



Zelene pijace radiće uobičajeno od 6 do 19 časova. Pijaca "Palilula" biće otvorena od 7 do 21 čas, pijaca "Dušanovac" na kojoj se obavlja prodaja robe iz vozila od 19 do 6 časova, dok će Buvljak raditi standardno, od 8 do 16 časova.

Autor: