Vesić: Do kraja naredne nedelje tender za kanalizaciju na levoj obali Dunava

Tender za izgradnju osamdeset kilometara kanalizacije na levoj obali Dunava, u Borči i Krnjači, biće raspisan najkasnije do kraja naredne nedelje, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je podsetio da je ranije raspisan tender za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i tender za FIDIC inženjera koji će pratiti čitav ovaj posao na levoj obali Dunava.

– Građani leve obale Dunava, više od osamdeset hiljada ljudi, konačno će dobiti kanalizaciju. U okviru tendera, Grad Beograd i Gradska opština Palilula obezbedili su da se o trošku Evropske investicione banke uradi revizioni šaht za svaku kuću, tako da to građane neće koštati ništa. Oni će platiti samo priključak, i to na 60 rata, a za šahtove koje će dobiti besplatno, svaka kuća će uštedeti između 800 i 1.000 evra, koliko to inače košta – precizirao je Vesić.

Ovo je velika vest za levu obalu Dunava, jer će konačno biti rešen problem koji postoji otkad i samo naselje, ocenio je zamenik gradonačelnika.

– Poslednjih godina uložili smo ogromne napore da obezbedimo novac i uradimo projekte pošto ništa od toga nije bilo. Decenijama smo slušali kako svi obećavaju kanalizaciju u Borči i Krnjači, a ni projekte nisu imali. Kanalizacija na levoj obali Dunava koštaće između 55 i 60 miliona evra, od čega je 35 miliona evra iz kredita Evropske investicione banke, 16 miliona evra biće donacija Evropske unije, a ostatak iz budžeta Grada Beograda. Želim da zahvalim EU na donaciji i ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović na pomoći, jer ovo je najveća evropska donacija data Gradu Beogradu. U pojedinim delovima na levoj obali Dunava već počinjemo da radimo. Reč je o radovima koji se finansiraju iz gradskog budžeta i za koje smo već raspisali tendere i dobili izvođače, tako da nećemo čekati da se završi tender za deo koji plaća EIB da bismo počeli radove – istakao je Vesić.

Za građane čitave leve obale Dunava značajno je to što je otvoren novi dom zdravlja u Borči, a stari dom se preuređuje u opštinski uslužni centar, te bi do kraja marta trebalo da se završe ti radovi.

– Sve službe koje ima Grad Beograd i Opština Palilula naći će se u tom uslužnom centru, ali i mnoge republičke. Građani leve obale Dunava za preko 90 odsto administrativnih i upravnih poslova neće morati da prelaze most, što je prava decentralizacija. Novim planom generalne regulacije predviđene su lokacije za dve srednje škole, gimnaziju i strukovnu školu, a očekujemo da ćemo u narednih mesec-dva potpisati i ugovor za izgradnju mosta na Adi Huji, koji je jedan od sedam planiranih do 2030. godine – naveo je Vesić.

Novim planom šinskih sistema predviđeno je da se tramvaj „prebaci” na levu obalu Dunava u okviru 42,6 kilometara proširenja tramvajske mreže, dodao je Vesić.

Kako je najavio, u narednih mesec dana očekuje se raspisivanje tendera za izgradnju pet bazena, među kojima će jedan biti u Borči, i to pored BSK-a, gde se nalazi veliki prazan prostor od jedanaest hektara. U prvoj fazi biće izgrađeni zatvoren i otvoren bazen, a kasnije i čitav sportski centar s halom.

– Imamo velike planove za levu obalu Dunava. Posebno sam srećan što konačno ti ljudi mogu da osete i da vide da Grad Beograd brine o njima – kazao je Vesić.

U okviru projekta „Beograd–Zrenjanin” radi se brzi put, a Grad insistira da se uključi i Zrenjaninski put, o čemu se pregovara sa resornim ministarstvom. Plan je da se Zrenjaninski put potpuno uredi, uključujući i podvožnjake i nadvožnjake, kako više ne bi bilo „konflikata” u saobraćaju i kako bi se brže išlo ovim putem, najavio je Goran Vesić.

Ovo je velika vest za levu obalu Dunava, jer će konačno biti rešen problem koji postoji otkad i samo naselje, ocenio je zamenik gradonačelnika.

– Poslednjih godina uložili smo ogromne napore da obezbedimo novac i uradimo projekte pošto ništa od toga nije bilo. Decenijama smo slušali kako svi obećavaju kanalizaciju u Borči i Krnjači, a ni projekte nisu imali. Kanalizacija na levoj obali Dunava koštaće između 55 i 60 miliona evra, od čega je 35 miliona evra iz kredita Evropske investicione banke, 16 miliona evra biće donacija Evropske unije, a ostatak iz budžeta Grada Beograda. Želim da zahvalim EU na donaciji i ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović na pomoći, jer ovo je najveća evropska donacija data Gradu Beogradu. U pojedinim delovima na levoj obali Dunava već počinjemo da radimo. Reč je o radovima koji se finansiraju iz gradskog budžeta i za koje smo već raspisali tendere i dobili izvođače, tako da nećemo čekati da se završi tender za deo koji plaća EIB da bismo počeli radove – istakao je Vesić.

Za građane čitave leve obale Dunava značajno je to što je otvoren novi dom zdravlja u Borči, a stari dom se preuređuje u opštinski uslužni centar, te bi do kraja marta trebalo da se završe ti radovi.

– Sve službe koje ima Grad Beograd i Opština Palilula naći će se u tom uslužnom centru, ali i mnoge republičke. Građani leve obale Dunava za preko 90 odsto administrativnih i upravnih poslova neće morati da prelaze most, što je prava decentralizacija. Novim planom generalne regulacije predviđene su lokacije za dve srednje škole, gimnaziju i strukovnu školu, a očekujemo da ćemo u narednih mesec-dva potpisati i ugovor za izgradnju mosta na Adi Huji, koji je jedan od sedam planiranih do 2030. godine – naveo je Vesić.

Novim planom šinskih sistema predviđeno je da se tramvaj „prebaci” na levu obalu Dunava u okviru 42,6 kilometara proširenja tramvajske mreže, dodao je Vesić.

Kako je najavio, u narednih mesec dana očekuje se raspisivanje tendera za izgradnju pet bazena, među kojima će jedan biti u Borči, i to pored BSK-a, gde se nalazi veliki prazan prostor od jedanaest hektara. U prvoj fazi biće izgrađeni zatvoren i otvoren bazen, a kasnije i čitav sportski centar s halom.

– Imamo velike planove za levu obalu Dunava. Posebno sam srećan što konačno ti ljudi mogu da osete i da vide da Grad Beograd brine o njima – kazao je Vesić.

U okviru projekta „Beograd–Zrenjanin” radi se brzi put, a Grad insistira da se uključi i Zrenjaninski put, o čemu se pregovara sa resornim ministarstvom. Plan je da se Zrenjaninski put potpuno uredi, uključujući i podvožnjake i nadvožnjake, kako više ne bi bilo „konflikata” u saobraćaju i kako bi se brže išlo ovim putem, najavio je Goran Vesić.