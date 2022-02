Vesić: Prostor 'Stare šećerane' postaje kulturni centar

Odlukom Skupštine grada, prostor „Stare šećerane” proglasili smo kulturnim centrom, prostorom namenjenim kulturi, obrazovanju i turizmu, što znači da čitav taj prostor od skoro 12 hektara, koji se nalazi prekoputa Ade Ciganlije, neće moći da bude iskorišćen za komercijalu, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je precizirao da je sada ovaj prostor proglašen javnim, te da će ga Grad Beograd i Republika Srbija otkupiti iz stečaja.

– Restauriraćemo sve one objekte na tom prostoru, jer su oni pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tamo će ostati KPGT, koji je već postao svojevrsni brend tog prostora, napravićemo pozorišta, galerije, prostore za „IT hab”, sve ono što je namenjeno obrazovanju i kulturi, i konačno ćemo zaštititi taj prostor – najavio je Vesić, precizirajući da će se sastati sa ljudima koji tamo žive, te da će svi oni dobiti stanove.

Zamenik gradonačelnika je naglasio da njegova borba za taj prostor traje duže od četiri godine.

– Kada se preuredi, to će biti najbolji prostor u Beogradu, mesto na koje će dolaziti i Beograđani i stranci. Tu će prolaziti i metro, što će podići vrednost prostora – naglasio je Vesić i dodao da ljudi koji tamo žive ne treba ničega da se plaše, jer će država voditi računa o njima s obzirom na to da su do sada bili ostavljeni na milost i nemilost raznim prevarantima i investitorima – rekao je Vesić.

Vesić je podsetio da su na poslednjoj sednici gradskog parlamenta odbornici usvojili generalni plan koji se odnosi na javne objekte.

– U tom planu smo zaštitili nekoliko važnih javnih prostora. Prva stvar koju smo zaštitili su blokovi na Novom Beogradu. Vi znate onu situaciju koja se dešavala sa Blokom 37, sa onom monstruoznom zgradom koju su pokušali da grade. Nadam se da ću za nekih sedam do deset dana potpisati ugovor o razmeni sa investitorom i očekujem da će Grad Beograd postati vlasnik te parcele. Posle toga ću razgovarati sa građanima o tome šta treba i šta možemo da uradimo u Bloku 37 – rekao je Vesić.

On je dodao da je ovim planom zaštićena Ada Huja, koja je postala javna zelena površina i ona će, kako je rekao, biti pretvorena u park.

– Zaštitili smo i vodoizvorište na Makiškom polju i pretvorili ga takođe u javnu zelenu površinu, a to smo uradili i sa Velikim ratnim ostrvom – podsetio je zamenik gradonačelnika.