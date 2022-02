'SAMO NA 2 MINUTA!' Zbog nepropisnog parkiranja u Beogradu kažnjeno 160.138 vozača!

Trgovačka ulica u Žarkovu duž koje se proteže niz različitih prodavnica i banki, samo je jedan od primera na kojima se automobili "načičkaju" uz desnu stranu "samo na dva minuta" i ostalim učesnicima u saobraćaju otežaju kretanje i zadaju glavobolju. Ekipe komunalne milicije tokom prethodnih godinu dana ovde su intervenisale 459 puta i napisale 364 kazne. Na teritoriji čitavog grada nadležni su lane izdali 142.751 prekršajni nalog. Od početka ove godine godine izdato je već 17.387, što u zbiru čini 160.138 prekršajnih naloga.

- Odlukom o komunalnom redu određene su javne površine na kojima je zabranjeno kretanje, zaustavljanje ili parkiranje vozila među kojima su: deo trotoara koji nije obeležen za parkiranje, parkiralište izvan granice obeleženih parking-mesta, mesto na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta - objašnjavaju, za "Novosti", u Sekretarijatu za poslove komunalne milicije.

- Takođe, i izlaz iz zgrade ili dvorišta, saobraćajna traka ili tramvajska baštica namenjena isključivo kretanju vozila javnog prevoza, zatim mesto na kome se ometa korišćenje pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između zgrada, interne saobraćajnice i slično.

Kako naglašavaju, vozač je napravio prekršaj ukoliko je ostavio automobil na površini koja nije obeležena za parkiranje, bez obzira na to da li je uključio četiri migavca ili ne.

Beokom servisu ubedljivo najviše prijava uvek stiže zbog nepropisnog parkiranja u svim delovima grada i na najrazličitijim mestima. Tako su se nedavavno stanovnici Čukarice negodovali zbog neprestane blokade trake u Trgovačkoj ulici, pišu "Novosti".

- Desna saobraćajna traka u Trgovačkoj blokirana je 24 sata - napisao je jedan od revoltiranih sugrađana. - Svaki čas neko mora da stane "na četiri" da nešto završi, da li do prodavnice, ili do banke. Svi dobro znamo da to nikad nisu "dva minuta"!

Prema podacima nadležnih, patrole komunalne milicije od 1. januara 2021. do 21. februara ove godine zbog nepropisnog parkiranja vozila u Trgovačkoj ulici postupale su ukupno 459 puta, od čega 98 po prijavama građana, a ostalo samostalno.

- Prilikom navedenih postupanja milicionari su izdali 364 prekršajna naloga - navode u ovom sekretarijatu.

- Na teritoriji celog grada u istom periodu izdato je 160.138 obaveštenja o učinjenom prekršaju, od čega tokom 2021. godine.