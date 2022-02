VESIĆ POSLAO VAŽNU PORUKU GRAĐANIMA: Ove godine Grad izdvaja DVA MILIONA EVRA za podsticajna sredstva poljoprivrednicima (FOTO)

Grad Beograd je drugi poljoprivredni region u Srbiji jer ima 170.000 hektara obradivog zemljišta, u šta do sada nije ulagano dovoljno, rekao je zamenik gradonačelnika.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas uspešno poljoprivredno gazdinstvo porodice Mladenović u selu Dubona, u opštini Mladenovac, koje je uz pomoć podsticajnih sredstava Grada Beograda kupilo traktor. Vesić je tom prilikom obišao i hladnjaču koja se nalazi u okviru gazdinstva ove porodice, koja se uglavnom bavi voćarskom proizvodnjom i obrađuje površinu od 20 hektara zemljišta.

Zamenik gradonačelnika istakao je da u okviru programa „Beograd 2030” poljoprivreda predstavlja jedan od četiri stuba razvoja Beograda.

– I zato Beograd sve više i više novca ulaže u ovu oblast. Mi smo 2015. godine, kao Grad Beograd, izdvajali 22 miliona dinara za subvencije poljoprivrednicima, 2012. godine je dato manje od 10 miliona, a ove godine dajemo 240 miliona dinara. Od 2015. godine do danas, Grad Beograd je za ovu namenu dao 1,2 milijarde dinara, što je nešto više od deset miliona evra. Ukupno smo podržali 700 poljoprivrednika, a ove godine smo samo u selu Dubona podržali 40 poljoprivrednih gazdinstava – precizirao je Vesić.

On je naveo da je jedno od njih i gazdinstvo šestočlane porodice Mladenović koje je dobilo podsticajna sredstva za kupovinu traktora, a koje ima 15 hektara pod voćem.

– Za nas je poljoprivreda važna i želimo da pokažemo poljoprivrednicima da Grad stoji uz njih. Grad Beograd je drugi poljoprivredni region u Srbiji jer ima 170.000 hektara obradivog zemljišta. Do sada nismo dovoljno ulagali u poljoprivredu i zato sam srećan što smo došli u situaciju da možemo ove godine iz našeg budžeta da izdvojimo dva miliona evra za podsticajna sredstva poljoprivrednicima. Ove subvencije nemaju nikakve veze sa subvencijama koje daje Republika, jer svi poljoprivrednici mogu da konkurišu i za sredstva koje daje Republika. Ovo je dodatni podsticaj koji Beograd daje poljoprivrednicima na svojoj teritoriji – rekao je Vesić.

Vesić je naglasio da je za Grad poljoprivreda toliko važna da je ove godine osnovan Sekretarijat za poljoprivredu i dodao da će se na taj način više i konkretnije baviti njihovim problemima.

– Naša ideja je da, na osnovu izmene zakona, novac koji pripada Gradu od zakupa poljoprivrednog zemljišta ulažemo u sve gradske opštine, to jest u zaštitu od grada i da obnovimo poljočuvarsku službu. Pored toga, formiraćemo i jednu agenciju koja će se baviti pomaganjem poljoprivrednicima da konkurišu za projekte iz međunarodnih fondova, pre svega iz fondova Evropske unije, kako bismo omogućili da što više njih dođu do sredstava koja su im neophodna za razvoj poljoprivrede, jer ova oblast u svetu mora da bude podržavana i subvencionisana – rekao je zamenik gradonačelnika, dodajući da od poljoprivrede živi veliki broj Beograđana, koji su ponos grada.

Vršilac dužnosti sekretara za poljoprivredu Savo Pavičić najavio je da će sledeće nedelje biti objavljeno pet javnih poziva za subvencije u poljoprivredi.

– Sto miliona dinara biće namenjeno za nabavku mehanizacije, to jest poljoprivrednih traktora, zatim trideset miliona za priključne mašine, 35 miliona za pčelarstvo, trideset miliona za stočarstvo, i to da poljoprivrednici mogu nabaviti, na primer, do tri junice ili minimum deset ovaca. Kada je reč o voćarstvu i povrtarstvu, ove godine se u ove oblasti ulaže 45 miliona dinara. Sredstva su namenjena za nabavku protivgradnih mreža, plastenika, sistema za navodnjavanje, makaza za orezivanje – rekao je Pavičić.

Direktorka Poljoprivredne i savetodavne stručne službe Beograd Milica Janković je podsetila da ova institucija posluje na teritoriji celog grada i pokriva svih 17 opština.

– Grad Beograd je oformio Sekretarijat za poljoprivredu i opredelio ogroman novac za podsticaje ove godine. Poljoprivredna i savetodavna stručna služba stoje na raspolaganju za popunjavanje zahteva za podsticaje na svim nivoima koji postoje u Republici Srbiji. Stojimo na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima i svakodnevno smo na terenu. Pozivamo sve one kojima je pomoć potrebna da dođu kod nas jer je upravo ispravna dokumentacija ono što ih približava ostvarivanju podsticaja – istakla je Jankovićeva.

Zahvalivši Gradu Beogradu na pomoći, voćar iz Dubone Predrag Mladenović je kazao da je mehanizacija koju je njegovo domaćinstvo do sada koristilo staro više od tri decenije.

– Hvala Gradu i Poljoprivrednoj savetodavnoj službi, koja nam pomaže oko potrebne dokumentacije. Za nas je svaki podsticaj dobrodošao i to je pravi način da se poljoprivrednicima pomogne – kazao je Mladenović.