Stojčić: Linijski park najvažniji projekat uređenja javnih površina!

Radovi na izgradnji Linijskog parka počeli su od parka koji je završen pre godinu i po dana pored Beton hale i pružaju se ka 25. maju, što označava prvu celinu, rekao je gradski urbanista Marko Stojčić u izjavi za kanal Vesti TV Pink.

– Prvu celinu radi naše JKP „Zelenilo Beograd”, a oni će raditi i drugu. Očekujemo da prva celina bude završena do juna, druga će početi takođe početkom juna a paralelno sa tim Sekretarijat za investicije priprema dokumentaciju kako bi se u naredne dve do tri nedelje raspisala javna nabavka za projektovanje i izvođenje celina od tri do deset. U međuvremenu, izvodićemo i radove na zaštiti utvrđenja Beogradske tvrđave koji se tu nalaze – rekao je Stojčić.

On je ocenio da je Linijski park najvažniji projekat uređenja javnih površina u Beogradu.

– On se prostire u dužini od 4,6 kilometara, nekada je tu bila pruga a sada se već vidi da je to novi prostor kojim će moći da prolaze pešaci i biciklisti. Taj kvalitet daje potpuno drugačiji izgled i funkciju velikom delu opština Stari grad i Palilula jer će sugrađani moći peške da siđu do Save i Dunava i doneće puno sportskih i kulturnih sadržaja. Linijski park imaće sadržaje za starije, decu i mlade i zaista predstavlja uzbudljiv projekat jer su u njemu učestvovale mlade arhitekte iz cele Srbije – kazao je gradski urbanista.

Stojčić je podsetio da će Linijski park imati deset različitih celina koje su projektovali različiti timovi.

– Ukupno 55 ljudi radilo je idejno rešenje, svaka celina ima svoju priču ali i zajedničke koridore. Svaki deo ima drugačije zelenilo i drugačije sadržaje i time dajemo do znanja da su nam pešaci na prvom mestu, potom biciklisti, javni gradski prevoz pa tek onda automobil. Ovaj park je po svom obimu jedan od najvećih u gradu i ima ulogu da potpuno ukine presecanje koridora velikim saobraćajnim tokovima tako da će pešak mnogo lakše moći da dođe do reka – kazao je Stojčić.

