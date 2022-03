LINIJSKI PARK DEO EKOLOŠKE POLITIKE GRADA! Stojčić: Metro je jedina ozbiljna alternativa da se smanje gužve!

Izgradnja metroa je najznačajniji gradski projekat svih vremena. Radovi su započeti pripremom gradilišta u Makiškom polju i očekujemo da će umnogome doprineti rešavanju saobraćajnih problema u glavnom gradu, rekao je gradski urbanista Marko Stojčić.

– Ekonomski razvoj Beograda i Srbije ima sve veći uticaj i na saobraćaj. Trenutno je u Beogradu 650.000 automobila, što je veliki broj. Metro je jedina ozbiljna alternativa da se saobraćajne gužve smanje – rekao je Stojčić.

Govoreći o Beogradskoj tvrđavi, Stojčić je istakao da je ona u sve boljem stanju.

– Svako ko ode na Beogradsku tvrđavu može da vidi da su rekonstrukcije stalna pojava, a tako će biti i tokom izgradnje Linijskog parka gde će biti obnovljeni neki delovi tvrđave, u neposrednoj blizini parka. Očekujem da ćemo u narednih pet godina Beogradsku tvrđavu dovesti u stanje kakvo je bilo nekada – istakao je Stojčić.

Kada je reč o zelenoj agendi, Stojčić je rekao da je u Beogradu primetan porast broja stabala.

– Posadili smo na stotine stabala i potpuno su neosnovani komentari o velikom broju posečenih stabala. Svakog dana povećavamo površine pod zelenilom, a radimo i na izgradnji Linijskog parka koji obuhvata zaista veliku površinu na kojoj će biti posađeno na stotine stabala. Imaćemo delove parka sa stablima koja će prijati ljudima sa kardiovaskularnim problemima, dok će neka druga više prijati astmatičarima i tako dalje. Kada tome dodate i Adu Huju, koja će sa Linijskim parkom činiti pojas od 6,6 kilometara u dužini, onda steknete pravu sliku o ekološkoj slici grada u budućnosti – kazao je gradski urbanista.

Stojčić je podsetio da će prva od ukupno deset celina Linijskog parka biti završena tokom juna.

– To je deo od kraja parka kod Beton hale do ispod Kule Nebojša. Trenutno „Zelenilo” izvodi radove na uređenju, nakon čega se prelazi na fazu dva koja obuhvata pravac do „25. maja”. Paralelno sa tim raspisaćemo javnu nabavku za projektovanje i izvođenje celina od tri do deset. Očekujemo da dalji radovi na celinama tri, četiri i pet krenu na jesen i da ćemo krajem sledeće godine imati urađen veći deo parka sa zelenilom, mobilijarom i svim drugim sadržajima koje su odredile domaće arhitekte – kazao je Stojčić.