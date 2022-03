Meduze, kalifornijske kornjače i ribe od 100 kilograma: Šta sve kriju dubine Ade Ciganlije?

Na dubini koja se kreće od tri do 12 metara, prema poslednjim podacima, postoji 13 vrsta riba, među kojima su somovi teški više od 100 kilograma, kalifornijske kornjače, tolstolobik, puževi, rakovi, meduze, školjke, kornjače i razne trave.

Tolstolobik

U julu se na društvenim mrežama pojavio video-snimak "nepoznate i čudne pojave na površini vode", nalik omanjoj ajkuli, ali misterija je ubrzo rešena kada je otkriveno da je u pitanju tolstolobik.

Reč je o ribi iz severnoistočne Azije, sa sliva reke Amur, srebrnastih bokova i tamnosivih leđa, koja može da teži i do 15 kilograma.

Glava tolstolobika je specifična i velika, zbog čega je dobio nadimak "glavonja". Naziv ove ribe potiče iz ruskog jezika - "tolstij lob" na ruskom znači "debelo čelo".

Primerak koji je viđen na Adi najverovatnije je odrasla jedinka sivog tolstolobika ili velikoglavog šarana, kako se još naziva. Pliva blizu površine i hrani se planktonima. Nije konkurencija drugim ribama za hranu, a za ljude je potpuno bezopasan.

Meduze

Mesec dana kasnije, u avgustu, pojavila se informacija o tome kako su se meduze "umešale" među plivače, što je izazvalo paniku među plivačima i onima kojima je Ada Ciganlija omiljeno kupalište.

Međutim, tada je naučni savetnik na odseku za biologiju i zaštitu kopnenih voda dr Aleksandar Hegediš za 24sedam objasnio da one ne mogu da nanesu nikakvu štetu ljudima, te da građani ne treba da strahuju od ovih stvorenja.

- One, naravno, imaju žarne ćelije na pipcima, ali su bezopasne. Mogu, eventualno, da ubiju algu ili parameciju, pošto se njima hrane - rekao je tada dr Hegediš.

Naime, matična područja vrste koja se nalazi u Adi Ciganliji su Japan i Kina, ali se ona raširila po svim kontinentima, pa je tako stigla i u naše krajeve. Ove meduze su se u Evropi prvi put pojavile u Londonu, krajem 19. veka, a već početkom 20. veka su se proširile čitavim kontinentom.

Kalifornijske kornjače

Kako nam je potvrdio naš sagovornik, u Adi Ciganliji ima i kalifornijskih kornjača, koje mogu da dostignu težinu od nekoliko kilograma. – Pojave se s vremena na vreme. One čak mogu da budu i malo agresivne, ali do sada nije zabeležen nijedan slučaj da su nekoga napale – zaključio je on.