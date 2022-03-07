DA LI JE VAŠA ULICA NA SPISKU? Stanari 11 opština u Beogradu sutra neće imati struju!

Stanari delova 11 beogradskih opština sutra neće imati električnu energiju, saopštila je Elektrodistribucija Srbije i navela raspored planiranih isključenja:
Stari grad 12:00 - 13:30 KOLARČEVA: 1,
Stari grad 10:00 - 13:00 KOSOVSKA: 28-30,
Vračar 09:00 - 12:00 BABA-VIŠNjINA: 38-42,34-36,44-44F/8,27-41,45, KOČE KAPETANA: 26,30-40,35-39,47, MOLEROVA: 30-30,34-38,25-27, NjEGOŠEVA: 57,61-69,
Zvezdara 09:00 - 13:30 URVINSKA: 13-15, Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 58-60, STARI VINOGRADI: 20B-22K,38,25-41A,
Palilula 08:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: ALEKSANDRA DIME: 2-4,8-20,3-7,11, SUTJESKA ULICA 1: 4,18-24,1B-5A,9,
Savski venac 09:00 - 13:00 BULEVAR VUDROA VILSONA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
Voždovac 08:00 - 15:00 Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,98-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10,14-20,46-54,1-5,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,
Čukarica 09:00 - 13:00 Naselje ŽARKOVO: GALIPOLjSKA: 3B-3V,
Novi Beograd 08:30 - 09:00 SURČINSKI PUT: 9B-11O,267j, Naselje NOVI BEOGRAD: UNIVERZIJADE: 9V,
Barajevo 08:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: MIKE ĆURČIĆA: 10-28, SVETOSAVSKA: 34,
Barajevo 08:00 - 15:00 GLUMČEVO BRDO: 108,138,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9-13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 6,18,5B,11,35-37,191A,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,172,552A,21A,191-195,201,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, VUČINAC: 0BB, Naselje RIPANj: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,
Obrenovac 09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: RAVNOGORSKA: BB,14-48,
Obrenovac 09:00 - 14:00 Naselje BARIČ: BARIČ REKA 1. DEO: 54, BARIČKA REKA: 82-84,88,63,385, BARIČKA REKA 2.DEO: 55,63, DALMATINSKA: 4-6,10-12A,16,20-20A,24A,15,21,29-33,37,41, KOLUBARSKA: 34-40,44, NOVO NASELjE: 4,14,1,
Surčin 09:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-16,20,24A,28-52A,56,70-70A,74A-86,90,106-128a,132-154,160-168C,172-192A,1-71,75-95,115-125,129-147,151-189, ĐAČKA: 2-22,1, GALOVAČKA : 12A, MITE UČE: 2,10-14,18-30A,1-17,21-41, RITSKA: 2-22,21-29, SKOPLjANSKA: 2-22,1-3,7-17A, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 6-6V/1,5-13,19-23, VINOGRADSKA: 1-27A, VOJVOĐANSKA: 144-216,125-145,149-193,
Surčin 09:30 - 10:00 Naselje SURČIN: BENKOVAČKA: 4,10,1-5, VOJVOĐANSKA: 415-417M.