Vesić: Rekonstrukcijom Mesne zajednice Petlovo brdo građani dobijaju multifunkcionalni centar (FOTO+VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji centra Mesne zajednice Petlovo brdo u kojem će se nakon obnove nalaziti opštinski uslužni centar, biblioteka, klub za penzionere kao i drugi kulturni sadržaji.

Obilasku su prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović, gradski sekretar za kulturu Ivan Karl, državni sekretar u MUP-u Milosav Miličković kao i slikar Nebojša Đuranović.

Vesić je ovom prilikom istakao da će na mestu, kako je rekao, bivšeg bioskopa na Petlovom brdu biti izgrađen jedan multifunkcionalni centar.

– Na ovom prostoru nalaziće se opštinski uslužni centar sa svim opštinskim i gradskim šalterima, ali i šalterima mnogih republičkih institucija. Oko 35.000 građana koji žive u ovom delu grada za većinu upravnih poslova više neće morati da odlaze ni do opštine ni do grada već će to završavati ovde gde žive – naglasio je Vesić.

On je dodao da se pravi i moderna biblioteka površine skoro 250 kvadrata kao i klub za penzinere od oko 230 kvadtanih metara, a mesta će biti i za umetničku školu i slikarski atelje.

– Ovo će postati jedan mali kulturni centar i mesto gde će ljudi zaista moći da podignu svoj kvalitet života. Želimo da u svakom naseljenom delu grada uredimo ovakav centar jer to podiže kvalitet života sugrađana i pokazuje da nam je svaki deo grada podjednako važan – rekao je zamenik gadonačelnika.

On je najavio da se uporedo sa ovim kreće i u preuređenje prostora koji je nekada bio dom zdravlja na Labudovom brdu gde živi oko 50.000 ljudi koji će dobiti nove sadržaje.

– To je prava decentralizacija, da ljudi tamo gde žive mogu da završe upravne poslove, da imaju biblioteku, prostor za odmor i naprosto ostvare svoje društvene potrebe – naglasio je Vesić.

Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je zahvalila Goranu Vesiću i opštini Rakovica na inicijativi da se ovaj prostor nameni da bude drugi po redu klub za najstarije sugrađane na teritoriji ove oppštine.

–Prvi je otvoren 2015. godine i to je tada bio prvi klub na opštini Rakovica. Ovo će biti prelep prostor od preko 227 kvadrata koji će biti prilagođen svim potrebama seniora. Pored dela za njihovo druženje i radionice biće i prostor koji će služiti za aktivno vežbanje. Nastavićemo sa trendom da u svakoj opštini imamo minimum dva kluba za najstarije sugrađane, a cilj je da do 2030. godine imamo 50 klubova za ovu kategoriju stanovništva u Beogradu – poručila je Stanisavljević.

Predsednik opštine Rakovica Miloš Simić zahvalio je Gradu Beogradu jer su obezbeđena sredstva za rekonsturkciju Mesne zajednice Petlovo brdo i Kijevo.

– Građani će dobiti novi opštinski uslužni centar, klub za penzionere i biblioteku. Na ovaj način građani iz ovog dela grada će moći da obave sve ono što žele u svom naselju. Uskoro će početi i rekonstrukcija bivšeg Doma zdravlja na Labudovom brdu. Očekuje se i druga faza revitalizacije Resničkog jezera, a počela je i gradnja kanalizacije na Miljakovcu 3 – objasnio je Simić.

Direktorka Bibliotike Grada Beograda Jasmina Ninkov je izjavila da će u novom prostoru biti omogućene sve bibliotekarske funkcije.

–Od klasičnog posuđivanja knjiga, multimedijalne čitaonice do savremenih načina komuniciranja. Raduje me što će građani na jednom mestu moći da obave sve, a sigurno ćemo u našim salama moći organizujemo i kvalitetne programe za starije od 65 godina – rekla je Ninkov.