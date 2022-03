VESIĆ ŽITELJIMA GROCKE POTPISIVAO SVOJU KNJIGU: Nema veće sreće nego kada vidite da ljudi žele da pročitaju ono što ste napisali

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, danas je u Grockoj posle obilaska renoviranog Doma kulture, na ulici potpisivao svoju Knjigu o Beogradu.

- Danas sam u Brestoviku u Grockoj. Nema veće sreće nego kada vidite da ljudi žele da pročitaju ono što ste napisali. Da cene oni što pišete i da žele da im potpišete svoju knjigu. Pišem o Beogradu. Knjiga o Beogradu, osnovna i narodna, doživela je dva izdanja koja su prodata u preko 25 hiljada primeraka. Moje znanje o Beogradu, moju ljubav prema svom gradu, moje članke u Politici kao i moje knjige niko ne može da mi oduzme. Ja svoj posao radim sa ljubavlju i strpljenjem i na svakom koraku se vidi da ljudi to razumeju. Zato idem sam među ljude ne birajući ko će da me sačeka, svakog pogledam u oči i pružim ruku. Tako ja razumem politiku. Do poštovanja ljudi nema prečica. Kao što ih nema ni u obrazovanju. Kao što ne možete da glumite da li volite svoj grad.I to je tako. Beograd pobeđuje! - napisa je Vesić na svojoj Fejsbuk stranici.