Predstavljeni najvažniji gradski projekti koji će promeniti sliku grada i uticati na cenu nekretnina!

Glavni urbanista Marko Stojčić izjavio je da je Sedma konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture u Srbiji, koja je danas održana u hotelu „Metropol”, bila prilika da se predstave najvažniji gradski projekti koji će promeniti sliku grada, osigurati da Beograd bude sigurno mesto za investicije u narednim decenijama, ali i omogućiti da bude bolje mesto za život njegovih građana.

– Među velikim brojem projekata koje smo danas predstavili, svakako najvažniji je metro sistem, nešto što će dovesti do najvećih promena i najviše u budućnosti uticati na način života u Beogradu, ali i na cenu nekretnina. Počela je izgradnja Linijskog parka, koji će isto tako usloviti da Beograd bude znatno zdraviji i zeleniji grad, da se jednostavnije koriste zelene površine u smislu pešačenja i bicikliranja i svega onoga što prati strateške ciljeve koje smo definisali u Planu održive mobilnosti i Strategiji razvoja Grada Beograda do 2030. godine, a potvrđeno će biti u najvažnijem gradskom dokumentu, a to je Generalni urbanistički plan Grada Beograda, strateški razvoj do 2041. godine – naglasio je Stojčić.

Kruna svega je, kako je rekao, naša strategija koja se upravo sprovodi, a to je da grad Beograd bude potpuno orijentisan prema intelektualnom razvoju i intelektualnoj industriji kao najvažnijoj privrednoj grani.

– Upravo na taj način ćemo privući sve stanovnike koji žele da se bave intelektualnim poslovima zato što ćemo imati veći broj parkova, biciklističkih staza kao i mnogo brži i efikasniji gradski javni prevoz – zaključio je Stojčić.