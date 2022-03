U Lazarevcu je danas počela rekonstrukcija dve ulice - Železnička i Ulica Milovana Lazarevića, za šta je Grad Beograd obezbedio gotovo 300 miliona dinara, što je oko 2,5 miliona evra.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je danas obišao tu opštinu, rekao je da se na taj način pokazuje koliko je nadležnima važa svaki deo grada.

On je naveo da je Železnička ulica nekada bila trasa "Chire", a sada je u lošem stanju, iako je dobra veza od Ibarske magistrale do samog centra Lazarevca, do autobuske i železničke stanice.

"Sasvim je sigurno da će se rasteretiti ostale ulice. Uradićemo 1,4 kilometra ulice, a za to je obezbeđeno oko 170 miliona dinara. Biće urađena biciklistička staza, 156 parking mesta i zamenjene stare azbestne vodovodne cevi", precizirao je Vesić.

Prema njegovim rečima, oko 1.000 građana koji žive u Železničkoj ulici, kao i oni koji je budu koristili imaće saobraćajnicu kakva i treba da bude, a to je, dodao je, bio zahtev građana opštine Lazarevac.

"Uradili smo mnogo ulica u Lazarevcu, ali ne možemo sve ođednom. Zato se trudimo da svake godine uradimo neku ulicu", rekao je Vesić.

Druga ulica koja se radi je Ulica Milovana Lazarevića, za čiju rekonstrukciju je izdvojeno 130 miliona dinara.

"U ovoj ulici živi 3.000 ljudi. Biće urađeno oko 1,2 kilometra ove ulice, širine 3,5 metara, zatim kompletna javna rasveta, optički kablovi će biti postavljeni, kao i kanalizacione cevi za prikupljanje kišne kanalizacije", rekao je Vesić.

On je istakao da su ulaganja u prigradske opštine povećana gotovo pet puta u odnosu na period od 2012. godine.

Kako je rekao, u Lazarevcu je najvažnija izgradnja kanalizacije koja počinje u okviru projekta "Čista Srbija", a ta opština će dobiti i dva postrojenja za preradu otpadnih voda, u Velikim Crljenima i u samom Lazarevcu.

Dodao je i da će u okviru projekta proširenja Bg voza biti urađeni dupli koloseci, to jest koloseci će biti pojačani ka Mladenovcu i Lazarevcu, pa će umesto sadašnja tri polaska i povratka dnevno, između Lazarevca i Beograda, biti između 35 i 40 polazaka dnevno, u špicu na 10, 12 do 15 minuta i van špica na 45 minuta.

Dodao je i da je Ulica Milovana Lazarevića veza sa auto-putem Karađorđe, dok se Železnička nalazi pored industrijske zone, koja je važna zbog toga što je obećano da će sledeća velika investicija biti u Lazarevcu, posle Obrenovca.

"Trudićemo se da kompanija koja bude radila ima takvu vrstu posla da se više traži ženska radna snaga. Lazarevac, prema proseku, ima dobre plate, ali suštinski ima najveću razliku između zaposlenih žena i muškaraca, upravo zbog Kolubare i specifičnosti posla", rekao je Vesić.

Predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević rekao je da je pre nepune dve godine građanima obećana rekonstrukcija Železničke ulice.

On je rekao da je znatno ulaganje u opštinu Lazarevac evidentno i to zahvaljujući kvalitetnim projektima i razumevanju Grada Beograda o potrebi ulaganja u prigradske opštine.

Rok za završetak Železničke ulice je kraj maja, a za Ulicu Milovana Lazarevića kraj septembra.