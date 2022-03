OD PONEDELJKA RADOVI U DRAŽNJU: Menja se organizacija javnog prevoza, ovako će saobraćati!

Izvor: Pink.rs, GO Grocka, Foto: GO Grocka | |

U Grockoj od ponedeljka počinju radovi na rehabilitaciji kolovoza u ulici Narodnog fronta, od Beogradske ulice, prema Umčarima. To je dogovoreno u koordinaciji Sekretarijata za javni prevoz sa Sekretarijatom za saobraćaj i izvođačima radova.

Takođe, dogovoreno je i da prevoznik SP Lasta, koji je u koordinaciji sa GO Grocka, skrati najveći broj linija do raskrsnice Nemanjine i ulice Narodnog fronta.

Reč je o linijama 351, koja saobraćja od Šumica preko Grocke do Dražnja, zatim 352 koja vozi od Šumica auto-putem do Dražnja, liniji 352A (Šumice - Vrčin - Umčari – Dražanj), liniji 353 koja ide od Dražnja preko Živkovca do Šumica auto-putem, liniji 355 (Šumice - Grocka - Kamendol – Dražanj), takođe ova odluka odnosi se i na linije 355A (Šumice - Grocka - Kamendol - Živkovac – Dražanj) i 355B (Šumice - Grocka - Brestovik - Kamendol – Dražanj). Dolazi i do izmena linija 361B (Od Šumica preko Grocke do Dražnja) i 361L koja saobraćja od Dražnja do Grocke.

Linija 350 povezivaće Dražanj sa naplatnom rampom Mali Požarevac i naseljem Umčari. Ona će saobraćati preko Živkovca, Umčara, petlje Mali Požarevac do Dražnja sa ukupno 14 polasaka radnim danima i sa 10 polazaka vikendom.

Zbog kruženja od oko 10 kilometara po smeru linija, doneta je odluka da samo linija 350L vozi navedenom trasom, kako bi se izbegli veći tršokovi od 34.714,17 dinara na mesečnom nivou.