OBJAVLJENA DRUGA KNJIGA O BEOGRADU! Vesić: Nisam ni sanjao da će moj ulazak u književnost biti juriš uz toliko osporavanja i napada (FOTO)

Zamenik gradonačelnika se zahvalio čitaocima na velikom interesovanju.

Iz štampe je izašla druga Knjiga o Beogradu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića sa novih šezdeset priča.

“Neke pobede dobijaju se na juriš”, pevao je Đorđe Balašević.

- Nisam ni sanjao da će moj neplanirani ulazak u književnost morati da bude juriš uz toliko osporavanja i napada – naveo je Vesić na Fejsbuku uz fotografije nove knjige.

”Zašto političar piše kolumne”, ”neće izdržati da piše ni tri meseca”, ”o čemu će on da piše osim o dnevnoj politici”, ”ko će to da čita” samo su neke od primedbi koje sam slušao kada sam pre četiri godine počeo da pišem kolumne u dnevnom listu Politika. Kako su kolumne u kojima sam pisao o bogatoj istoriji Beograda privlačile sve veću pažnju čitalaca počeli su da pričaju da kolumne ne pišem ja!? Kada sam najboljih šezdeset kolumni sabrao i objavio u Knjizi o Beogradu na promociji su pokušali da linčuju one koje su došli, a knjigu su zapalili ispred Galerije Progres!? Tako je u Evropi, posle nacističkog uništavanja knjiga, prvi put organizovano javno spaljivanje knjige, u centru Beograda gde se knjige nisu spaljivali ni za vreme fašističke okupacije. Kako sve primerke Knjige o Beogradu nisu mogli da spale pozivali su da se knjiga ne kupuje i pretili knjižarima koji su je prodavali. Pričali su javno da je Knjiga o Beogradu ”pamflet, a ne knjiga” valjda zato da bi opravdali sva nepočinstva koja su počinili. A taj ”pamflet o Beogradu” preveden je na egleski, ruski i kineski jezik, doživeo je drugo izdanje i džepno izdanje za kioske. Po ”tom pamfletu” snimljena je dokumentarna TV serija ”Priče o Beogradu”, a nekoliko priča o Branku Pešiću bilo je osnova za scenario dokumentarnog filma “Gradonačelnik”. Prošle godine izašao je ”još jedan pamflet” knjiga ”Varoš beogradska”. Tako su čitaoci ”mog pamfleta o Beogradu”, njih preko dvadeset i pet hiljada, zajedno sa mnom na juriš umarširali u srpsku književnost.

Pobedili smo zajedno one koji su palili i uništavali Knjigu o Beogradu i proglašavali je pamfletom, a da knjigu nisu ni pročitali.

Danas je pred vama, dragi moji čitaoci, moja druga Knjiga o Beogradu. Ona je naša zajednička pobeda jer da niste čitali prvu knjigu i da me niste podržali ne bih imao snage, ni volje da napišem drugu knjigu. Pred vama je novih šezdeset priča o Beogradu koje je proteklih godina, svakog petka, objavljivala beogradska Politika.

Hvala Vam jer čitate moje knjige.