VESIĆ POKOPAO ĐILASA I NJEGOVE LAŽI - Nastavljeni radovi na izgradnji vodovoda u naselju Trešnja (FOTO+VIDEO)

Završeni su izbori na kojima je lista Dragana Đilasa doživela debakl pa je prestalo njihovo interesovanje za vodovod na Trešnji. Sećate se kako su lagali nekoliko dana pred izbore da je ovo “predizborni vodovod”, da sam samo slikao i da se vodovod ne gradi? Čak su i film pravili o tome.

Prođoše izbori, ode Đilas niz vodu i ne samo on. Bez obzira na izbore život se nastavlja. Ja to najbolje znam jer sam svaki dan na terenu i sa ljudima. Mi danas, kao i juče, gradimo vodovod na Trešnji. I tako će biti sve do leta kada će ljudi da dobiju vodu. Za razliku od naše opozicije ja ne živim od kampanje do kampanje i za lažne propagandne filmove.

