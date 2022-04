Prelepa, mlada devojka ušla je u taksi vozilo na Zvezdari oko 4.20 i vozaču odmah dala 50 evra. Na to je rekao da će joj kusur vratiti kad dođu na odredište, a ona odgovorila: "Nema potrebe."

Tako opisuje početak drame taksista Nikola Golubović, spasitelj devojke koja je pokušala sebi da oduzme život skokom u Savu na Brankovom mostu.

U razgovoru za "Novosti" Nikola kaže da je shvatio da joj je posebno teško kad je na pitanje "dokle idemo" kratko rekla "vozite prema Brankovom mostu" i počela da plače.

- Dok smo se vozili, tražila mi je da pojačam muziku, reči pesme su je jako pogodile - priča ovaj hrabri čovek.

- Nisam hteo da stanem na mostu, već sam produžio ka Trgu Nikole Pašića. Kada je to primetila, histerično me je uhvatila za ruku i tražila da se vratimo. To sam i uradio, pitao je da idemo na kafu, što je odbila. Onda sam kupio čokoladice i ponudio joj, što je prihvatila. U jednom trenutku mi je rekla da njena sestra zna šifru telefona i da su tu svi njeni podaci. Pokušao sam pričom da joj skrenem pažnju, ali kod mosta me molila da izađe iz kola, da se prošeta i smiri.

Dok je devojka išla pešice pored autombila, Nikola je pretpostavio da svakog trenutka može da potrči prema ogradi, pa je otkopčao sigurnosni pojas. Kad je zakoračila, izleteo je iz vozila i u poslednjem trenutku uspeo da je uhvati za ruku.

- Ona je već preskočila drugu ogradu, a ja tek prvu - priča Golubović.

- Držala se za gelender, pa je odjednom krenula da se pušta. Skočio sam, uhvatio je i povukao preko. Pošto nisam uspeo da je podignem, obgrlio sam je, ali je počela da klizi.

Srećom, priskočio mi je u pomoć jedan kamiondžija i jedva smo je prebacili. Počela je da se odupire, strašni su to jecaji bili. Toliko me zabolelo da ću tu scenu pamtiti do kraja života. Drama je trajala gotovo sat vremena. I dalje sam psihički uzdrman, nisam ni odradio smenu.

Ni još dva čoveka koja su pristigla u pomoć nisu uspeli da smire devojku. Toliko se odupirala da je policajac na kraju morao da joj stavi lisice na ruke. Ona je kasnije odvezena na Kliniku za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" na dalje zbrinjavanje.



Kako Golubović kaže, devojka mu je ispričala da je imala "jedan pad" u životu. Takođe tvrdi da nije bila pod dejstvom alkohola niti opijata.

- Ona je pristojna i obrazovana, elokventna devojka, to se vidi iz priče. U jednom trenutku mi je pokazala i sliku sestrića, koji sa porodicom živi u inostranstvu.

