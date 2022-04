OČEKUJE SE PEDESETAK PAROVA: Evo kada će biti održano 'Kolektivno venčanje', a on je bio KUM 170 PUTA!

Na platou ispred Starog dvora veliki broj mladenaca zakleće se na večnu ljubav 29. maja na "kolektivnom venčanju", manifestaciji koja u prestonici živi od 1999. godine. Kao i prethodno, događaj je besplatan za sve učesnike, koje očekuju brojni i lepi pokloni, ali i uspomene za ceo život.

Počevši od 1999. godine, a sa izuzetkom 2020. zbog pandemije virusa korona, jedna od najlepših manifestacija u zemlji dočekaće svoje 22. izdanje. Nošen entuzijazmom i velikom željom da svetu prikaže nešto nesvakidašnje direktor "Kolektivnog venčanja" Tivi Melčev uspeo je na početku da okupi one parove čiji finansijski status nije na visokom nivou i priredi pravi spektakl.

- Dok su bombe padale na našu zemlju uspeli smo da napravimo vrhunski događaj, u kom su uglavnom učestvovali parovi sa Kosova i Metohije - priseća se za "Novosti" Melčev. - Rečeno nam je da ukoliko se upale sirene za uzbunu sve propada i otkazuje se svečanost. Na našu sreću, one su se aktivirale pola sata posle završetka manifestacije, a najpoznatiji svetski mediji prenosili su dešavanja ispred Skupštine grada.

NATO agresija nije zaustavila venčanja, ali pandemija virusa korona jeste, pa se 2020. sudbonosno "da" desetina mladenaca nije čulo ispred Starog dvora, dok je prošle godine to učinilo svega dvadesetak parova. Pokrovitelj događaja je grad Beograd, a brojni sponzori šalju svetu univerzalnu poruku da ljubav uvek pobeđuje.

- Očekujemo da se prijavi oko pedesetak parova, a kao što je to praksa na venčanju će biti i ljudi iz inostranstva - napominje Melčev. - Ove godine je to Indonežanka Sri Musibatul Bahijah iz DŽakarte, koja se udaje za našeg Denisa Jusovića iz Prijepolja. Mladenci na raspolaganju imaju brojne pogodnosti kako bi zablistali u najbitnijem danu u njihovim životima. Prijave za ovaj događaj mogu se obaviti do 1. maja.

KUM 170 PUTA

Direktor jedne od najlepših prestoničkih manifestacija "Kolektivno venčanje" Tivi Melčev za 22. godine njenog trajanja više od 170 puta bio je kum mladencima! Sve je to zavedeno u matičnim knjigama beogradskih opština, a predstavlja i svetski rekord za Ginisa.

OKUPLJANJE NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA

Program "Kolektivnog venčanja" biće održan 29. maja i trajaće od 9 do 11 sati, posle čega se ide na svečani ručak u Skadarliju. Okupljanje parova biće na Trgu Nikole Pašića. Sama svečanost održaće se ispred Skupštine grada, a ukoliko vremenski uslovi budu lošiji preći će se u svečanu salu.