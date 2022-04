Vesić: Ulažemo u komfor naših sugrađana, park 'Tri ključa' po svetskim standardima!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, predsednik Opštine Savski venac Miloš Vidović i direktor JKP „Zelenilo Beograd” Slobodan Stanojević obišli su danas rekonstruisani park „Tri ključa”, koji se prostire na 7.500 metara kvadratnih.

Vesić je istakao da rekonstruisani park, između ulica Kneza Miloša, Sarajevske, Savske i mosta Gazela, ima različite sadržaje. Od teretane na otvorenom, košarkaškog terena, prostora za kućne ljubimce, dela za relaksaciju i odmor, pa do igrališta za decu, koji je urađen po svetskim standardima, naveo je zamenik gradonačelnika.

– Novi rekonstruisani park, sa novim poslovnim zgradama u njegovom okruženju govori jasno kako se Beograd razvija. Preko puta se gradi „Beograd na vodi”, gde se na samo 500 metara nalazi još jedan moderan park. Na taj način pokazujemo koliko nam je važan komfor naših sugrađana. Važno je da se rade bulevari, metro i veliki infrastrukturni projekti, ali jednako su važni novi parkovi, zelene površine i biciklističke staze – ukazao je Vesić.

Vidović je istakao da rekonstrukcija parka „Tri ključa” 25. lokacija na Savskom vencu, gde su izvedeni investicioni radovi.

– Opština je u prethodnih nekoliko godina obnovila ili izgradila deset parkova na Savskom vencu – istakao je Vidović i najavio izgradnju urbanog džepa u Ulici kralja Milutina i Eko-parka u okviru Topčiderskog parka.

Stanojević je rekao da su svi sadržaji iz programa JKP „Zelenilo Beograd” implementirani u rekosntrukciju parka „Tri ključa”.

– Od fitnes do pet zone, zone za miran odmor – bake, deke i šahiste, pa do zone za igranje dece, od pet pa do 12 godina, precizirao je Stanojević za Beoinfo.