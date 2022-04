ŽENA S ELEKTROŠOKEROM, PAS BEZ POVOCA I NASILNIK: Drama u Zemunu ne bi se desila da je bilo OVOGA! Svi su se složili!

Nakon što je sprovedena anketa o nemilim scenama iz Zemuna ispostavilo se da skoro polovina učesnika smatra da se ništa od toga ne bi desilo da je labrador, pas napadnute vlasnice S. V. (58) bio na povocu.

Muškarac, vlasnik pitbula je posle napada na ženu priveden, a ona je zadobila nekoliko povreda. Vlasnica labradora je kasnije za medije potvrdila da nosi elektrošoker, o čemu se pisalo u nekim Fejsbuk grupama, ali da ga ne koristi već služi samo u svrhu odvraćanja pasa.

"Labradori imaju najviše napada na ljude"

Bilo je i mišljenja da "normalni labrador ili retriver uvek mogu da šetaju bez povoca pošto su mirni i stabilni psi", ali je na tu tvrdnju stiglo nekoliko reakcija. "Labradori nisu naivni psi... na stranu što sve zavisi od vlasnika, labradori su ozbiljni psi, zato ih koristi vojska i policija".

"Labradori imaju najviše napada na ljude. Nije bitna rasa, povodac i brnjica, a kući radi sa njim šta ti je volja tvoja stvar...". "Pre staforda sam imao ženku labradora i još kako je bila agresivna prema psima, na izložbi pasa sam je jedva zauzdao".

"Crnogorac" je napisao da "ima pitbula to je maza samo voli pudlice da njam njam". Dok je "Mila" napisala "I ja imam pita i žrtva je manjih pasa i mačaka. Maza neviđena. Kakav vlasnik, takav pas. Čovek je zlo...".

"Moj pas nije opasan...", "Neće on je maza, samo bi da se igra""Imam psa, uvek je vezan za povodac, uvek, a drugi koji nisu, zalete se i prilaze nam... i onda kažu ti što ne vezuju pse, moj pas nije opasan... to su životunje, nikad se ne zna kako će neka od njih da odreaguje, i onda sam u većem problemu ja koji sam vezao psa i pridržavam se pravila... ako je moj pas vezan, a drugi pas nije i došao je do nas, zna se ko je kriv, tu nema priče.

Ljudi šetaju pse bez ogrlice, a povodac nemaju ni u najavi. Svako je dužan da veže svog psa i koristi povodac, kraj priče. Ako imas dvoriste, pusti ga, a na sred ulice, MORA biti vezan", napisao je neko s potpisom "Cccc", a komentar je dobio 80 lajkova.