ŠTA SVE NE SME DA SE RADI U BEOGRADU KADA JE KUĆNI RED NA SNAZI?! Kreće sezona hiltija i radova - Evo kako da se pripremite!

Novi kućni red u stambenim zgradama u prestonici, koji je usvojen pre dve i po godine, precizira šta se sve sme a šta ne sme kad je kućni red na snazi.

1 . Kućni mir

Kućni mir je predviđen od 16 do 18 i od 22 do 7. Vikendima od 14 do 18 i od 22 do 8 subotom, a nedeljom do 10. Prethodnih godina je dnevni odmor bio od 13 do 17 i od 22 do 6.

2. Šta je zabranjeno

Za vreme kućnog mira zabranjeno je trčanje, vikanje, skakanje, upotreba kućnih aparata i ventilacionih sistema koji narušavaju tišinu. Granica je 35 decibela danju, odnosno 30 noću.

3. I ovo je zabranjeno

Zabranjeno je kroz prozore, vrata, balkone bacati bilo kakve predmete, smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake...

Poslove inspekcijskog nadzora vrše komunalni i građevinski inspektori, ali i komunalni milicajci koji mogu da izdaju prekršajne naloge.

4. Slike ćete moći da okačite mačku o rep

Kao dokaz neće moći da se koriste fotografije. Dakle, ako snimite da neko baca đubre sa terase ili pere tepih na njoj, ništa neće vredeti ako to ne vide i komunalni inspektori.

5. Dozvola za radove

Stanar koji izvodi građevinske i slične radove dužan je da obavesti upravnika i pokaže mu odobrenje nadležnog organa, ako je za njih zakonom propisana obaveza.

6. Zaključavanje vrata

Zaključavanje ulaznih vrata obavezno je leti od 23 do 6, a zimi jedan sat duže - od 22 do 6.

7. Evidencija stanara

Upravnik vodi evidenciju o vlasnicima stanova, kao i licima kojima su izdati u zakup (ime, prezime i matični broj). Stanar je dužan da upravniku prijavi podatke u roku od osam dana od promene.

8. Zabranjeno pušenje

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, kao i pušenje na stepeništu ili hodniku.

9. Zaključan krov

Na krov i neophodnu krovnu terasu pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

10. Igra i parking

Skupština stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade. Može biti određen deo za igru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobila...

11. Zatvoreni prozori

Upravnici moraju da vode računa o servisiranju protivpožarne opreme, liftova, gromobrana, kao i ako je neki prozor u zgradi otvoren u vreme nevremena.

12. Najava proslava

Ukoliko želite da organizujete proslavu u svom stanu, moraćete to komšijama da najavite najmanje dva dana unapred. I da završite do 1 po ponoći.

13. Kazne do 50.000

Za remećenje kućnog mira predviđene su kazne od 5.000 dinara za fizičko do 50.000 dinara za pravno lice. Ceh bi mogli da plate i upravnici i to 10.000 dinara za one „iz svojih redova“ do 20.000 dinara za „profesionalce“.

