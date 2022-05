NOVA KRAĐA U KAFIĆU: Popio piće, pa ukrao pazar! Od početka bio sumnjiv, a evo KOLICNO je novca odneo!

Gost kafeterije u Kneza Miloša izašao je danas iz lokala ne plativši ono što je poručio, a usput je zastao kraj šanka i "poslužio" se novčanikom sa dnevnim pazarom.

Kako su rekli u ovoj kafeteriji, srećom pa se sve desilo oko 12.30, kada nije ni bilo toliko novca od pazara, pa pretpostavljaju da je u novčaniku moglo da bude oko 7.000 dinara.

Kako su ispričali, gost im je od početka bio sumnjiv.

- Neprekidno je pričao telefonom, stalno se nešto osvrtao. Otišla sam da uslužim jednu devojku i vraćam se, vidim, nema ga, ostalo je piće skoro celo na stolu, cigare, pitam kolegu da li je on možda naplatio, kaže nije. Dođem do šanka, vidim nema novčanika. Odmah smo vratili kamere, videli da je on uzeo novčanik i nonšalantno išetao iz kafića - rekla nam je zaposlena u kafeteriji.

Kaže da su posle videli da je ista osoba osumnjičena za još pet ili šest krađa po lokalima. Smatraju, kaže, da je u pitanju ista osoba, jer ima isti hod i takođe nosi naočare i priča telefonom odnosno drži mobilni u rukama.

Krađa je prijavljena policiji Savskog venca, ali, kaže nam ova devojka, rekli su da mora neko iz kafića da dođe u stanicu i prijavi krađu, pa će to najverovatnije uraditi posle smene.