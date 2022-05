Jedno od najznačajnijih evropskih košarkaških takmičenja, Final Four 2022, održava se od 19. do 21. maja u Beogradu, a to znači dolazak važnih ličnosti iz čitavog sveta i sveta sporta, veliki broj stranaca, ali i veliki priliv novca u gradsku kasu.

Beogradska arena potpuno je spremna, a naša prestonica biće tokom naredna četiri dana centar domaće i svetske košarke, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Najbolja košarka igraće se ovde! Očekujemo oko 18.000 turista, toliko je karata prodato strancima. Svi hoteli su puni, a sada se pune i oni u Novom Sadu i drugim gradovima oko Beograda – kaže Vesić za Pink.

Grad Beograd od ovog događaja očekuje zaradu od 25 do 30 miliona evra – ovo je iznos koji se očekuje da će stranci potrošiti tokom boravka u srpskoj prestonici. Pored svih benefita organizovanja ovakvog događaja, ističe se jedan verovatno najvažniji - Beograd će na ovaj način biti promovisan kao turistička destinacija.

- Sa ovog takmičenja poslaćemo, osim sportske poruke da je Srbija zemlja košarke, i tu da smo prava turistička destinacija u kojoj su svi dobrodošli – kaže Vesić.

U nastavku pogledajte kako izgleda Arena dan pred početak takmičenja:

Podsetimo, navijače i ljubitelje košarke od 19. do 21. maja 2022. očekuje spektakl, jer je Beograd je domaćinstvo preuzeo od Berlina. Srpska prestonica već je bila domaćin Final Four-a 2018. godine, kada je Real Madrid postao šampion Evrope osvojivši desetu titulu.

Final Four 2022 – raspored

Četvrtak, 19. maj 2022. (Beogradska arena)

Olimpijakos – Anadolu Efes… 18.00

Barselona – Real Madrid… 21.00

Subota, 21. maj 2022. (Beogradska arena)

Utakmica za treće mesto… 16.00

Finale… 19.00

Belgrade to host the 2022 Final Four: Berlin Final Four postponed