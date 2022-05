'Vodi se određeni hibridni rat'! Radovanović: Država vrši sve neophodne aktivnosti (VIDEO)

Niz dojava o postavljenim bombama u Beogradu se nastavio juče, tim povodom prof. dr Radovan Radovanović, sa Policijsko kriminalističkog univerziteta, istakao je za TV PINK da su njihove ekipe osposobljene za rešavanje takvih situacija, kao i da ne bi trebalo da brinemo.

Niz dojava o postavljenim bombama u Beogradu se nastavio juče.

Ovoga puta prijave su potvrđene u tržnim centrima Rajićeva i Rakovica, sportskom centru Olimp, studentskim domovima na Zvezdari i Voždovcu.

- U toj situaciji se postupa po prioritetu, zavisno od frekvencije dojava. Ekipa mora imati jasne ciljeve, definisan sastav tima. Ovde, vreme kao faktor, nije dominantan segment postupanja, u merama su važnije doslednost i preciznost – rekao je dr Radovanović.

Kako kaže, procedura mora da bude sprovedena u potpunosti, vreme je drugorazredni faktor.

To podrazumeva, kako dodaje, pregled svih elemena prostora koji nekad nisu jednostavni za posmatranje i ispitivanje.

- To podrazumeva i korišćenje zaštitne opreme od strane policijskih službenika. To podrazumeva i njihov mogući rad, jer to nisu uvek najkonforniji uslovi za rad – rekao je Radovanović.

On je rekao da ne sme da bude propusta u proceduri.

- Naša država vrši sve aktivnosti kada su u pitanju ovakve akcije – rekao je Radovanović i dodaje da ako se posmatra da se radi o organizovanim strukturama, radi se o određenom hibridnom ratu.



Autor: